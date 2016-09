Erstellt am 08.09.2016 von Andreas Hermann Landl

Donnerstag 08. September 2016 09:05 sandte oe1 ein Radiokolleg zum Thema Terrorismus im Visier.

Schwerpunkt der 4. Folge lag auf „Ursachen, Wirkung und Gegenstrategien“ im Bereich des Terrors.

Gestaltung: Judith Brandner – die Sendung ist noch 7 Tage online nachhörbar

Terroranschläge seien längst in Europa angekommen.

Terroristische Aktionen, bei denen Unschuldige und Unbeteiligte wahllos getötet werden, lassen uns mit Angst, Abscheu und Entsetzen zurück.

Genau das wolle Terrorismus:

durch Gewaltaktionen gegen eine politische Ordnung große Aufmerksamkeit erlangen, Unsicherheit und Schrecken verbreiten, das System destabilisieren oder auch Sympathie erzeugen.

Terrorismus sei auch als Kommunikationsstrategie zu verstehen –

Terroristen streben nach Anerkennung, wollen das Denken besetzen und dadurch Veränderung erreichen.

Und sie seien dabei – wie zum Bespiel der IS –

in der Wahl ihrer propagandistischen Mittel höchst „modern“: Ihre Ideologie verbreiten sie perfekt inszeniert über die sozialen Medien, auf YouTube und in eigenen Medien.

Um die Ursachen des Terrorismus bekämpfen und Bedrohungen realistischer einschätzen zu können, solle man versuchen, die Wurzeln für Terrorismus zu verstehen, so Ethnologe Günther Schlee vom Max Planck Institut. Er leitet ein großes Terrorismus-Forschungsprojekt.

Eine wichtige Ursache für Gewalt sei Exklusion. Exklusion meint hier, dass Länder und Regionen nicht an globalen Handels- und Wirtschaftsströmen teilhaben können, oder ganze Bevölkerungsgruppen von Ressourcen und der Chance auf ein gutes Leben ausgeschlossen sind.

Exklusion,

soziale Frustration und

Perspektivenlosigkeit

sehe auch der französische Sozialwissenschaftler Gilles Kepel als einen wichtigen Grund für die Verführbarkeit junger Menschen, sich dem jihadistischen Kampf anzuschließen, der die europäische Gesellschaft zerstören und ein Kalifat errichten will.

Terrorismusforscherin Loretta Napoleoni ortet einen Grund, weshalb sich junge Menschen einer Organisation wie dem IS anschließen, in der Ideologie-Leere westlicher Gesellschaften, wo sich die ganze Existenz nur um materialistische Dinge drehe.

Über Parallelen zwischen heutigen Terror-Organisationen und früheren, wie etwa der RAF oder den Rote Brigaden gibt es unterschiedliche Meinungen. Von Widerstands- oder Guerrillabewegungen unterscheide sich Terrorismus vor allem in der Wahl seiner Ziele.

Literaturtipps zum Thema Terror

Loretta Napoleoni, Die Rückkehr des Kalifats, Rotpunktverlag Zürich 2015

Loretta Napoleoni, Menschenhändler – Die Schattenwirtschaft des islamistischen Terrorismus

Rotpunktverlag, September 2016

Rotpunktverlag, September 2016 Gilles Kepel, Terror in Frankreich, der neue Dschihad in Europa, Kunstmann 2016

Christoph Reuter, Die Schwarze Macht – der Islamische Staat und die Strategen des Terrors, Spiegel 2015

Dominic Musa Schmitz, Ich war ein Salafist. Meine Zeit in der islamistischen Parallelwelt, ECON, Berlin 2016

Gudrun Harrer, Ein Appell von Shirin Ebadi an die Welt: das hat der Prophet nicht gemeint, Benevento 2016

Gudrun Harrer, Nahöstlicher Irrgarten. Analysen abseits des Mainstreams. K&S 2014

Die Zeit – Geschichte: Heilige Kriege 2/2016

Links zur Prävention von Extremismus und Terror

Netzwerk sozialer Zusammenhalt

Beratungsstelle Extremismus

Telefon: 0800 20 20 44

E.Mail: office@beratungsstelleextremismus.at

Frauen ohne Grenzen

Mütterschulen gegen Extremismus

Initiative muslimischer ÖsterreicherInnen

Max Planck Institut für Ethnologische Forschung

Kampfsportcenter Tosan in Wien

Töchter des Jihad/Theaterstück von Barbara Herzog

wo: Kosmos Theater

Nächste Vorstellungen des Theaterstücks:

4.10. Posthof Linz: Last Minute Festival für aktuelles Theater

10.-30. Oktober: 12 Vorstellungen am Theater Reutlingen

