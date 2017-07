Concours mondial des écoles ouverts aux réfugiés

Le concours mondial « Coeurs et esprits ouverts aux réfugiés » a été organisé par le Réseau du système des écoles associées (réSEAU) de l’UNESCO en collaboration avec le Centre fédéral de recherche et de méthodologie pour la Psychologie et l’Éducation à la Tolérance (Moscou, Fédération de Russie). La cérémonie de remise de prix aura lieu au Siège de l’UNESCO à Paris, le 6 juillet 2017 (par invitation).

Ce concours s’inscrit dans l’actuelle priorité « Éducation à la citoyenneté mondiale » du réSEAU et vise à sensibiliser les enfants et les jeunes aux droits et au respect des réfugiés.

Les écoles associées ont été mobilisées pour encourager les enseignants et les élèves à refléter sur la vision et les suggestions spontanées des jeunes femmes et hommes afin de promouvoir une culture du vivre ensemble et une compréhension globale célébrant la diversité dans toute sa richesse. Le concours était ouvert aux groupes d’étudiants, aux élèves des écoles maternelles, primaires, collèges, lycées généraux et professionnels ainsi qu’aux établissements de formation des enseignants.

Chaque catégorie recevra un premier, un deuxième et un troisième prix collectif, ce qui signifie trois prix par catégorie.