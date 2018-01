Erstellt am 31.12.2017 von Andreas Hermann Landl

Die Doomsdayclock wird seit 1947 von „Nuclear Scientists“ als symbolischer Risikoindikator für einen von Menschen verursachten „Weltuntergang“ gestellt. Die bekanntesten „Nuclear Scientists“ die an dieser Uhr mitarbeiteten waren Einstein, Born, Oppenheimer, Polyani und Russel. Auch heute wirken einige Nobelpreistragende mit am preisgekrönten

Bulletin of the Atomic Scientists

Anfang 2018 sage ich voraus, dass die Scientists das Höchste Risiko seit 1947 publizieren und eine wissenschaftliche Begründung dafür.

Das heiß:

Die Menschheit steht realistisch betrachtet 2018 vor dem tiefsten selbst gemachten Abgrund in ihrer Geschichte!

1953 im Todesjahr Stalins zeigte die Weltuntergangsuhr 2 vor 12 (Seit dem Koreakrieg 1950–1953 drohten die USA der Sowjetunion und der Volksrepublik China im Falle eines expansiven Angriffs „massive Vergeltung“ an, das hieß auch atomare Gegenschläge auf ihr Kernland.)

1984 3 vor 12 (Höhepunkt der NATO-„Nachrüstung“ in Europa)

2017 2,5 vor 12 Korea, Syrien, Jemen, Ukraine, Jerusalem, …

Warum stehen heute nicht wieder Hundertausende Menschen auf der Straße?

Bei der Recherche für einen Friedensnewsartikel zum Thema Bindung und Frieden bin ich auf eine hervorragenden Artikel gestoßen. Er erklärt sehr kompakt was in unserer Ursprungsfamilien nach dem II. Weltkrieg psychisch vor sich ging und was daher heute anliegt.

http://www.die-lebensmitte.de/aktuell/eigene-beitraege/kriegsenkel-in-der-lebensmitte-warum-uns-verstehen-helfen-kann

Leider ist das nur eine gute Analyse. Im Verhältnis zur zeitlichen Brisanz ist wohl ein Wunder notwendig damit die kritische Masse zur wende der globalen Titanic für den Frieden mobilisiert werden kann.

