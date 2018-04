Erstellt am 04.04.2018 von Andreas Hermann Landl

Die Friedensinitiative 22 hat Manfred Sauer zum Thema „Namibia – vom historischen Erbe zur Unabhängigkeit“ eingeladen. Manfred Sauer hat im Vorjahr das Land im südlichen Afrika Namibia besucht und ist schon lange im Southern Africa Documentation and Cooperation Centre (SADOCC) in Wien und in Friedensgruppen aktiv.

Die Veranstaltung mit Walter Sauer beginnt am Dienstag, 10. April 2018 um 19:00 Uhr in der Donaucitykirche, 1220 Wien, Donaucitystraße 2 (U1 Kaisermühlen / VIC). – Eintritt frei

Die Friedensinitiative 22

trifft sich immer am zweiten Dienstag im Monat um 19:00 Uhr in der Donaucitykirche, 1220 Wien, Donaucitystr. 2, U1 Kaisermühlen-VIC:

Di., 15. Mai 2018, Flüsterwitze – Galgenhumor gegen Hitler, Lieder gegen das Vergessen, mit Ernst Toman (Friedensinitiative 22)

Achtung neuer Termin wegen dem Fest der Freude erst am

Dienstag, 15. Mai!!!