„Es ist 90 Sekunden vor Mitternacht“

Eine Zeit beispielloser Gefahr:

Ankündigung der Weltuntergangsuhr

2023 24. Januar 2023In diesem Jahr bewegt das Wissenschafts- und Sicherheitsgremium des Bulletin of the Atomic Scientists die Zeiger der Weltuntergangsuhr vor, hauptsächlich (aber nicht ausschließlich) wegen der zunehmenden Gefahren des Krieges in der Ukraine. Die Uhr steht jetzt bei 90 Sekunden vor Mitternacht – so nah an einer globalen Katastrophe wie nie zuvor.

Erklärung zur Weltuntergangsuhr 2023

Bulletin des Wissenschafts- und Sicherheitsausschusses

der Atomwissenschaftler

Herausgeber, John Mecklin, 24. Januar 2023

Das Bulletin of the Atomic Scientists wurde 1945 von Albert Einstein und Wissenschaftlern der University of Chicago gegründet, die an der Entwicklung der ersten Atomwaffen im Rahmen des Manhattan-Projekts beteiligt waren.

Zwei Jahre später schuf das Bulletin of the Atomic Scientists die Doomsday Clock, wobei es die Bilder der Apokalypse (Mitternacht) und die zeitgenössische Redewendung verwendete Atomexplosion (Countdown bis Null), um Bedrohungen für die Menschheit und den Planeten zu vermitteln. Die Doomsday Clock wird jedes Jahr vom Wissenschafts- und Sicherheitsausschuss des Bulletin in Absprache mit seinem Sponsorenrat festgelegt, dem 10 Nobelpreisträger angehören. Die Uhr ist zu einem allgemein anerkannten Indikator für die Anfälligkeit der Welt für globale Katastrophen geworden, die durch menschengemachte Technologien verursacht werden.

In diesem Jahr bewegt das Wissenschafts- und Sicherheitsgremium des Bulletin of the Atomic Scientists die Zeiger der Weltuntergangsuhr vor, hauptsächlich wegen der zunehmenden Gefahren des Krieges in der Ukraine – aber nicht ausschließlich deswegen.

Die Uhr steht jetzt bei 90 Sekunden vor Mitternacht – so nah an einer globalen Katastrophe wie nie zuvor. Bulletin of the Atomic Scientists 24.1.2023

Der Krieg in der Ukraine könnte in ein zweites schreckliches Jahr gehen, in dem beide Seiten davon überzeugt sind, dass sie gewinnen können.

Die Souveränität der Ukraine und

umfassendere europäische Sicherheitsvereinbarungen, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs weitgehend Bestand haben, stehen auf dem Spiel.

Außerdem hat Russlands Krieg gegen die Ukraine tiefgreifende Fragen darüber aufgeworfen, wie Staaten interagieren, und Normen des internationalen Verhaltens untergraben, die erfolgreiche Reaktionen auf eine Vielzahl globaler Risiken untermauern.

Am schlimmsten ist, dass Russlands kaum verhüllte Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen die Welt daran erinnern, dass eine Eskalation des Konflikts – durch Zufall, Absicht oder Fehleinschätzung – ein schreckliches Risiko darstellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Konflikt außer Kontrolle geraten könnte, bleibt hoch.

Das jüngste Vorgehen Russlands verstößt gegen jahrzehntelange Verpflichtungen Moskaus.

1994 schloss sich Russland den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich in Budapest, Ungarn, an, um feierlich zu erklären, dass es „die Unabhängigkeit und Souveränität und die bestehenden Grenzen der Ukraine respektieren“ und „sich der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Integrität enthalten“ werde politische Unabhängigkeit der Ukraine …“ Diese Zusicherungen wurden ausdrücklich unter der Voraussetzung gemacht, dass die Ukraine Atomwaffen auf ihrem Boden aufgeben und den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnen würde – was die Ukraine beides tat.

Russland hat seinen Krieg auch auf die Kernreaktorstandorte von Tschernobyl und Saporischschja gebracht, wodurch internationale Protokolle verletzt und eine weit verbreitete Freisetzung radioaktiver Materialien riskiert werden. Bisherige Bemühungen der Internationalen Atomenergiebehörde, diese Anlagen zu sichern, wurden zurückgewiesen.

Ein russischer Soldat patrouilliert am 1. Mai 2022 auf dem Territorium des Kernkraftwerks Saporischschja. Das Kernkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine ist das größte Europas und gehört zu den 10 größten der Welt. (Anmerkung der Redaktion: Dieses Bild wurde während einer von der russischen Armee organisierten Medienreise aufgenommen.) Foto von Andrey Borodulin/AFP via Getty Images

Während Russlands Krieg gegen die Ukraine weitergeht, steht der letzte verbliebene Atomwaffenvertrag zwischen Russland und den Vereinigten Staaten, New START, in Gefahr. Sofern die beiden Parteien die Verhandlungen nicht wieder aufnehmen und eine Grundlage für weitere Reduzierungen finden, läuft der Vertrag im Februar 2026 aus. Dies würde gegenseitige Inspektionen beseitigen, das Misstrauen vertiefen, ein nukleares Wettrüsten anspornen und die Möglichkeit eines nuklearen Austauschs erhöhen.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte im August , die Welt ist „in eine Zeit nuklearer Gefahr eingetreten, die es seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges nicht mehr gegeben hat“.

Die Auswirkungen des Krieges beschränken sich nicht auf eine Zunahme der nuklearen Gefahr; sie unterminieren auch die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels. Länder, die von russischem Öl und Gas abhängig sind, haben versucht, ihre Lieferungen und Lieferanten zu diversifizieren, was zu einer Ausweitung der Investitionen in Erdgas genau dann führte, wenn diese Investitionen hätten schrumpfen sollen.

Im Zusammenhang mit einem heißen Krieg und vor dem Hintergrund nuklearer Bedrohungen gewinnen Russlands falsche Anschuldigungen, die Ukraine plane den Einsatz von radiologischen Ausbreitungsgeräten, chemischen und biologischen Waffen, ebenfalls eine neue Bedeutung. Der anhaltende Strom von Desinformationen über Biowaffenlabors in der Ukraine lässt Bedenken aufkommen, dass Russland selbst möglicherweise über den Einsatz solcher Waffen nachdenkt, von denen viele Experten glauben, dass es sie weiter entwickelt.

Bei einer Sitzung des Sicherheitsrates am 11. März 2022 beschuldigte Vassily Nebenzia, Russlands Botschafter bei den Vereinten Nationen, die Vereinigten Staaten und die Ukraine, ein Biowaffenprogramm zu verschleiern. UN-Foto/Evan Schneider

Russlands Invasion in der Ukraine hat das Risiko des Einsatzes von Atomwaffen erhöht, das Gespenst des Einsatzes biologischer und chemischer Waffen heraufbeschworen, die Reaktion der Welt auf den Klimawandel lahmgelegt und internationale Bemühungen behindert, andere globale Probleme anzugehen. Die Invasion und Annexion ukrainischen Territoriums haben auch internationale Normen in einer Weise verletzt, die andere dazu ermutigen könnte, Maßnahmen zu ergreifen, die bisherige Vereinbarungen in Frage stellen und die Stabilität bedrohen.

Es gibt keinen klaren Weg zur Schaffung eines gerechten Friedens, der zukünftige Aggressionen im Schatten von Atomwaffen verhindert. Aber zumindest müssen die Vereinigten Staaten die Tür für ein prinzipientreues Engagement mit Moskau offen halten, das die gefährliche Zunahme des nuklearen Risikos verringert, das der Krieg gefördert hat. Ein Element der Risikominderung könnte anhaltende hochrangige US-Militär-zu-Militär-Kontakte mit Russland beinhalten, um die Wahrscheinlichkeit von Fehleinschätzungen zu verringern. Die US-Regierung, ihre NATO-Verbündeten und die Ukraine verfügen über eine Vielzahl von Dialogkanälen; sie alle sollten erkundet werden. Einen Weg zu ernsthaften Friedensverhandlungen zu finden, könnte viel dazu beitragen, das Risiko einer Eskalation zu verringern. In dieser Zeit beispielloser globaler Gefahren ist konzertiertes Handeln erforderlich, und jede Sekunde zählt.

