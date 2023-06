Klimakiller Militär

Erstellt am 26.05.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 242 mal gelesen und am 26.05.2023 zuletzt geändert.

Militär und Klima – wie sich Kriege auf den Klimawandel auswirken?

Die Ausgabe von KlimaZeit am 18.11.2022 beschäftigte sich unter anderem mit Militär, Krieg und den Auswirkungen auf das Klima. Bisher blieb das Militär beim Klimaschutz weitgehend außen vor. Dabei gehören Militärapparate und Waffensysteme global gesehen zu den großen Treibhausgas-Emittenten – schon ohne Kriege.

Ein einziger F-35 Kampfflieger etwa stößt pro Stunde 11 Tonnen Kohlendioxid aus.

Die Emissionen der Kriege kommen dazu, wie in der Ukraine oder der gesprengten Nord-Stream-Pipeline.

Die Weltklimakonferenz in Ägypten war ein weiteres Thema. ARD zeigte

die Erwartungen an die COP27 bei uns,

sprach mit dem Klimaforscher Niklas Höhne, der den Climate Action Tracker erfunden hat, mit dem sich die Anstrengungen der Staaten im Klimaschutz vergleichen lassen.

Und mit ARD-Klimaexperten Werner Eckert zog Moderatorin Jennifer Sieglar eine Zwischenbilanz.

KlimaZeit Moderator Tobias Koch nahm mit nach Sharm El-Sheikh und ließ hinter die Kulissen der Weltklimakonferenz schauen.

KlimaZeit zeigte außerdem, warum mehr Moorschutz für das Klima von großer Bedeutung ist. Das Magazin „KlimaZeit“ bietet wöchentlich Hintergrundberichte und ordnet mit Expertinnen und Experten neueste Ergebnisse der Klimaforschung ein. In aufwändigen Grafikanimationen informiert es die Zuschauerinnen und Zuschauer über alles Wissenswerte rund ums Klima, hinterfragt Entscheidungen der Politik und zeigt konstruktive Beispiele, was Konsument*innen, Unternehmen und Kommunen für die Rettung des Klimas tun können. Mit dem Sachverstand des ARD-Wetterkompetenzzentrums beim HR in Frankfurt und der auf Klimathemen spezialisierten Umweltredaktion des SWR liefert das gemeinsame Redaktionsnetzwerk Antworten auf die komplexen Fragen des Klimawandels. Alle aktuellen Informationen und tagesschau24 im Livestream: https://www.tagesschau.de/

Alle Sendungen, Livestreams, Dokumentation und Reportagen auch in der ARD-Mediathek: https://www.ardmediathek.de/tagesschau – 17.378 Aufrufe 19.11.2022

Die schmutzigen Krieger – wie die Militärs Krieg gegen die Umwelt führen Transparenz TV – Friedensfragen 55 – Leben mit der Energiewende TV – 706. Sendungvom 4.03.2020. KLIMAKILLER MILITÄR Einer der Hauptverursacher für die Verschärfung der Klimafrage ist das weltweite Militär. Allein das US-Militär ist für ca. 5 Prozent aller weltweiter CO2-Emissionen verantwortlich – und damit für mehr als alle Länder Afrikas zusammen. Rund 150 Staaten der Erde verbrauchen weniger Erdöl als das US-Militär alleine. Ein Leopard-II-Panzer der Bundeswehr benötigt auf einer Strecke von 100 Kilometern rund 530 Liter Diesel. Kampfflugzeuge der Bundeswehr und Kriegsschiffe der Marine tragen in erheblichem Maße zur negativen Klimabilanz Deutschlands bei. Im Jahre 2018 wurden nach Angaben der Bundesregierung von mobilen Systemen der Bundeswehr rund 670.000 Tonnen CO2 produziert. Angaben über die bei Auslandseinsätzen verursachten CO2-Ausstöße macht die Bundesregierung derzeit nicht. In den Klimaschutzberichten der Bundesregierung für die Jahre 2017 und 2018 steht der Satz: „Die Emissionen der militärisch genutzten Fahrzeuge bleiben … unberücksichtigt." Der wochenlange Moorbrand bei Meppen im Jahr 2018, ausgelöst durch eine Übung der Bundeswehr, erzeugte allein ca. 1,4 Millionen Tonnen CO2. Beim aktuellen Manöver „Defender 2020" werden 37.000 Nato-Soldaten eingesetzt und ca. 20.000 US-Soldaten aus den USA nach Europa gebracht – inklusive Panzern und sonstigem militärischem Gerät. Ziel des Manövers ist die Abschreckung Russlands vor einem möglichen Angriff auf das Baltikum – ein Szenario wie auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Auch bei diesem Manöver werden riesige Mengen an fossilen Treibstoffen verbraucht. Klimaschutz braucht vor diesem Hintergrund massive Abrüstungsbemühungen und ein Ende von Größmanövern wie „Defender 2020", die zudem noch Spannungen anheizen statt zur Deeskalation beizutragen. Studiogast: Kathrin Vogler, Friedenspolitische Sprecherin (MdB, Die Linke) Moderation: Clemens Ronnefeldt, Internationaler Versöhnungsbund – Deutscher Zweig – 706. Sendung