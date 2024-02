Erstellt am 27.02.2024 von Andreas Hermann Landl

Fr 19. 07.2002 Beitrag im Europajournal Europa Macht Frieden auf Ö1

Gelaufene Sendungen auf ORF 1476 in den Jahren 2002-2004

Fr 13. 09.2002 Beitrag im Ö1 Europajournal Überwindung der Teilung Europas

In Kooperation mit dem Donaudialog und Radio Afrika International

CD-Bestellung zum Selbstkostenpreis auf Anfrage möglich.

Redaktionelle Leitung des Radio Magazins:

Friedensstiftung ~ Peace Conversation – Andreas H. Landl

Sa 02.11.2002 1. Sendung: – 30 Min Toleranz – Interview mit Dieter Senghaas im Friedenszentrumn Schlaining

Sa 07.12.2002 2. Sendung: Waffenexport- und Waffenhandelskontrolle – Interview mit Roy Isbister von Saferworld in Wien (Sept. 2002) über Waffenexport- und Waffenhandelskontrolle bei der Expertentag über Kleinwaffen und Kriegsmaterialgesetz – Musik: Café Drechsler und Stevie Wonder

Sa 07.06.2003 8. Sendung: – 30 Min Hilfe Afrika – Friedenspolitik im blinden Fleck des Nordens

Sa 03.05.2003 7. Sendung: – 30 Min Afrika – Konflikte im Schatten des Irakkrieges

Sa 05.04.2003 6. Sendung: – 30 Min US-Geofaschismus und der Brandherd Irak? Interviews mit den Friedensforschern Johan Galtung und B.W. Kubbig, Friedensforscher und(Hg.) des Buches „Brandherd Irak“ – Eine Gegenüberstellung von zwei unterschiedlichen Positionen der Friedensforschung und Konfliktbearbeitung

Sa 01.03.2003 5. Sendung: – 30 Min Johan Galtung’s Tipps für die neue Friedensbewegung – Collage eingebettet in Originaltöne und Kommentare zur Wiener Friedensdemonstration am 15.2.2003 – Boykott von Kriegfördernden Firmen – welche Bücher informativ sind? – Nahostkonferenz in Österreich von der Regierung oder der Zivilgesellschaft veranstaltet

Sa 08.02.2003 4. Sendung: – 30 Min Europäischer Anti-Kriegstag“ am 15.2.03 – „Der Krieg im Irak – die wahren Hintergründe“: Interview mit dem Friedensforscher Karl Kumpfmüller:

Sa 04.01.2003 3. Sendung: – 30 Min Finanzierung von NGO-Friedensarbeit – Friedensstiftung/en Interview mit Christiana Weidl von World of NGO in Wien

Sa 05.07.2003 9. Sendung – 30 Min Schurkenstaat und Staatsterrorismus – Frieden durch Krieg im Irak und anderswo Zu Gast im Studio: Dr. Eva-Maria HOBIGER eine österreichische Radio-Onkologin die Hilfsprojekte für den Irak („Aladins Wunderlampe“) und Südosteuropa ins Leben rief und soeben aus dem Irak zurückgekehrt ist.

Sa 02.08.2003 – 10. Sendung – 30 Min Militarisierung und Friedensbewegung – How to win the Peace-Game?

Sa 06.09.2003 – 11. Sendung – 30 Min Altweiber-Sommer-Mix: In Memoriam Wiener Afrikakulturdorf – Interviews: Interreligiöser Dialog (Gstrein) – Gewerkschaft und EU-Militarisierung (Greif – internationaler Sekretär der gpa)

Sa 08.11.2003 – 12. Sendung – 25 Min 2. Friedensforum Sa 6.10.2003 – Sonderbericht

Sa 06.12.2003 – 13. Sendung – 25 Min Friedensbildung – Gewaltfreie Computerspiele forcieren Verein ACOS in Linz

Sa 03.01.2004 – 14. Sendung – 25 Min. Kritische Rundschau zur Jahreswende – Rückschau

Ö1-Europajournal ORF – Gestalter der Sendungen

Sa 07.02.2004 – 15. Sendung – 25 Min. Kritische Rundschau zur Jahreswende – Vorschau

Sa 06.03.2004 – 16. Sendung – 25 Min. Probleme des Antikrieges – Ein Jahr nach dem Irakkrieg

Sa 03.04.2004 – 17. Sendung – 25 Min. Desto mehr Gewalt desto weniger Revolution oder desto proletarischer die Gewalt desto besser? Antikrieg in Wien: Arten und Abarten der Friedensdemonstration

Sa 01.05.2004 – 18. Sendung – 25 Min. Afrika im Schatten der EU-Osterweiterung – Beispiel 10 Jahre Genozid in Ruanda