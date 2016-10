Für eine friedlicheres Weltklima arbeiten

atmosfair ist eine gemeinnützige Klimaschutzorganisation an der Schnittstelle zwischen Umwelt-NGO und Wirtschaft. Wir entwickeln und finanzieren Projekte mit erneuerbaren Energien in Entwicklungsländern, um CO 2 -Emissionen zu senken und gleichzeitig den Menschen vor Ort konkret und nachhaltig zu helfen. Wir finanzieren uns über freiwillige Klimaschutzbeiträge, vor allem zur Kompensation der CO 2 -Emissionen von Flügen. Dabei handeln wir aus Überzeugung für konsequenten Klimaschutz.

Wir haben ein gutes Netzwerk und Zugang zu hochrangigen Klimaschutzexperten, wie z.B. unseren Schirmherren Prof. Dr. Klaus Töpfer, Prof. Dr. Mojib Latif und Prof. Dr. Hartmut Graßl. atmosfair ist der in Deutschland bekannteste Anbieter für CO 2 -Kompensation und als Qualitätsmarktführer auch Gewinner aller Anbietervergleiche.

Wir vermarkten selbst entwickelte und implementierte Produkte zu höchsten Standards an Privat- und Unternehmenskunden und senken dabei direkt oder indirekt CO 2 -Emissionen. Als starker Partner im Klimaschutz schaffen wir ein neues Klimabewusstsein, machen Klimaschutz als Wettbewerbsfaktor für Unternehmen nutzbar, entwickeln hochwertige Produkte und Dienstleistungen und beraten unsere Kunden vor allem im Bereich Geschäftsreisen zur Minderung von Kosten und CO 2 -Emissionen.

Unser Büro in Berlin Kreuzberg lebt von einem hochmotivierten Team, das professionelle Arbeit für Spender, Wirtschaft und unserer Projektpartner leistet.