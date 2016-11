Die Solar Impulse Foundation hat am COP22 die World Alliance for Clean Technologies ins Leben gerufen.

Nur knapp vier Monate nach Vollendung der ersten Weltumrundung im Solarflugzeug mit André Borschberg, hat die Solar Impulse Foundation heute die World Alliance for Clean Technologies am COP22 in Marrakesch ins Leben gerufen. Dies ist die zweite Phase bei der Umsetzung einer Vision von Bertrand Piccard. Er will mit sauberen Technologien greifbare Lösungen entwickeln, um viele der Probleme der heutigen Gesellschaft zu lösen und die Ziele der Klima-Agenda zu erreichen.

Die Welt muss saubere Technologien übernehmen, nicht weil sie „ökologisch“, sondern weil sie „logisch“ sind. Auch wenn der Klimawandel die heutige Welt nicht betreffen würde, würden erneuerbare Energien Sinn machen, und zwar um

Stellen zu schaffen und

Gewinn zu erwirtschaften,

während die CO2-Emissionen sinken und

die natürlichen Ressourcen geschont werden.

Deshalb ist das Hauptziel der Alliance – ein direktes Legat des Solar Impulse Projektes – zu zeigen,

welche Lösungen verfügbar sind, um die Umwelt- und Gesundheitsziele zu erreichen und

so die Lebensqualität auf der Erde zu verbessern und

die Lücken zwischen Umwelt und Wirtschaft zu schliessen.

Bisher gab es keine solche Organisation, die die globalen Interessenten an sauberen Technologien vereint.

Die Alliance bringt

Start-ups,

Unternehmen,

Institutionen und Organisationen

zusammen, die in der Produktion, Umsetzung oder Unterstützung sauberer Technologien mitwirken. Zusammen teilen die Mitglieder ihre Erfahrungen und schaffen Synergien, um konkrete Lösungen zu finden, die die Regierungen, Grossunternehmen und Institutionen beim Erreichen der Umwelt- und Gesundheitsziele unterstützen, und bei spezifischen Situationen mit den passenden Ratschlägen beiseite zu stehen.

Wie Piccard schon nach der letzten Landung in Abu Dhabi sagte:

„Wenn ein Flugzeug ohne nur einen Tropfen Kraftstoff rund um die Welt fliegen kann, können saubere Technologien auch am Boden eingesetzt werden, um eine sauberere, effizientere und reichere Welt zu schaffen.“

