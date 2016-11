Dieser Artikel wurde 501 mal gelesen und am 25.11.2016 zuletzt geändert.

Am 25. November starten die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Auftaktveranstaltung „Eine von fünf: Gewaltschutz für Frauen in allen Lebenslagen“ in Kooperation mit dem Department für Gerichtsmedizin der MedUni Wien und der Volksanwaltschaft in Österreich findet bereits am 24. November 2016 in Wien statt.

Im Kampagnenzeitraum zwischen dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November und dem Internationalen Tag für Menschenrechte am 10. Dezember finden auf der ganzen Welt Aktionen statt.

Veranstaltungen im Rahmen der 16 Tage finden Sie hier Veranstaltungen in Österreich im Veranstaltungskalender des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser

Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen, Ausstellungen, Straßenaktionen, Ringvorlesungen … – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, wenn es darum geht, für dieses globale Problem zu sensibilisieren und betroffenen Frauen Unterstützung und hilfreiche Informationen anzubieten.

16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ist eine internationale Kampagne, die jedes Jahr von 25. November bis 10. Dezember stattfindet. Auf der ganzen Welt nützen Fraueninitiativen den Zeitraum vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (25. November) bis zum Internationalen Tag der Menschenrechte (10. Dezember), um auf das Recht auf ein gewaltfreies Leben aufmerksam zu machen. Österreich nimmt seit 1992 an der Kampagne teil.

Setzen Sie ein Zeichen mit der Fahnenaktion „Frei leben ohne Gewalt“

Informieren und sensibilisieren Sie mit einer Veranstaltung: Podiumsdiskussionen, Workshops, Informationsveranstaltungen, Kunstausstellungen, Filmvorführungen – die Liste der Veranstaltungen, die in ganz Österreich im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen organisiert werden– ist lang und wird immer länger.

Die Geschichte der 16 Tage gegen Gewalt



Der 25. November erinnert als Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen an die Ermordung der Schwestern Mirabal. Patria, Minerva und Maria Teresa Mirabal wurden an diesem Tag im Jahr 1960 nach monatelanger Verfolgung und Folter vom dominikanischen Geheimdienst brutal ermordet. Seit 1999 ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen von den Vereinten Nationen anerkannt. Für den Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser ist dies neben dem 8. März der jährliche Hauptaktionstag und Auftakt für die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Der 10. Dezember ist seit 1948 der „Internationale Tag für Menschenrechte“ und bildet den Abschluss der Kampagne.



Der Verein AÖF beteiligt sich auch 2016 an der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen entnehmen Sie dem jeweiligen Link:

Auftaktveranstaltung „Eine von fünf: Gewaltschutz für Frauen in allen Lebenslagen“ in Kooperation mit dem Department für Gerichtsmedizin der MedUni Wien und der Volksanwaltschaft (24. November 2016) – Programm: PDF

Filmabend im Rahmen des Netzwerks KLAPPE AUF! (26. November 2016 in der Brunnenpassage, Brunnengasse 71, 1160 Wien)

