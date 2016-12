Geschlechtssensible Gewaltprävention

Buchempfehlungen für PädagogInnen, Eltern und andere Bezugspersonen

Maria Haupt. Wien: Edition polis, 2016. ISBN 978-3-902659-13-2. 28 Seiten.

Die Broschüre stellt empfehlenswerte Kinder- und Jugendbücher vor, mit deren Hilfe das Thema Gewalt in der pädagogischen Arbeit aufgegriffen werden kann bzw. die sich für die Gewaltpräventionsarbeit eignen. Darüber hinaus enthält die Publikation Ideen und Anregungen dazu, wie die Dimension Gender in den vorgestellten Büchern in den Blick genommen werden kann.