Brigitte Rath und Barbara Heller-Schuh haben in einem Sammelband im Böhlau-Verlag unter dem Titel „In Fühlung treten“ einen Beitrag zu Netzwerken in der Frauen- und Friedenspolitik verfasst. Brigitte Rath hat mich nach der Buchpräsentation zu Alfred. H. Fried darauf aufmerksam gemacht, dass Fried mit der österreichischen Pazifistin Olgar Misar in fruchtbarem Kontakt war.

Netzwerke in der Frauen- und Friedenspolitik erschien in: Christine Fertig | Margareth Lanzinger (Hg.), BEZIEHUNGEN VERNETZUNGEN KONFLIKTE, Perspektiven Historischer Verwandtschaftsforschung; ELEKTRONISCHER

SONDERDRUCK 2016, BÖHLAU VERLAG KÖLN WEIMAR WIEN;

„In Fühlung treten“ – Netzwerke in der Frauen- und Friedenspolitik

Die Bedeutung von Netzwerken für die Geschichte der Frauenbewegung wurde

in einer Vielzahl von Untersuchungen betont. Sei es Margaret McFaddens Buch,1

die Untersuchung von Ulla Wischermann über Frauenzeitschriften2 oder Ute

Gerhard3 – sie alle stellten für die Frauenbewegung des 19. und beginnenden 20.

Jahrhunderts fest, welcher Stellenwert der „politics of friendship“ beizumessen ist.

So plädierte Ute Gerhard für eine stärkere Beachtung der internationalen Vernetzungen

innerhalb der deutschen bürgerlichen Frauenbewegung, eine Forderung,

die nach wie vor für diese Phase der österreichischen Frauenbewegung zu stellen

ist.4 Auf die Vielfalt der verschiedenen Ergebnisse und Zugangsweisen der

Netzwerkforschung hat auch die Historikerin Edith Saurer aufmerksam gemacht.

Sie wies auf die Wichtigkeit der auf Grundlage von autobiographischen Quellen

dokumentierbaren – jedoch nur schwer rekonstruierbaren – Frauenfreundschaften

für die Organisation der Frauenbewegung hin.5

Dabei sei zu auch beachten:

Wischermann unterscheide drei Ebenen:

zunächst die „Bewegungskultur“, worunter die Autorin die

persönliche Beziehungen der Akteurinnen untereinander – also Bekanntschaften, Verwandtschaften sowie Freund- und Feindschaften – fasse, sodann die „Bewegungsöffentlichkeit“, eine „Binnenöffentlichkeit“, die durch autonome Kommunikationsstrukturen, Organisations- und Versammlungsöffentlichkeit sowie bewegungseigene Medien gebildet

werde, und dass formelle und informelle Beziehungen häufig nicht einfach zu trennen sind. schließlich die breite Öffentlichkeit, auf die mit Hilfe der Massenmedien eingewirkt

werde und deren Sympathie gewonnen werden solle.

Ebenso wichtig erscheine es, das Augenmerk auf Ein- und Ausschlüsse innerhalb

der ersten Frauenbewegung in Österreich zu legen.

Nicht nur diese, sondern auch Grenzen und Grenzziehungen, Fragen nach den Rändern der Bewegung

und den damit verbundenen Akteurinnen erscheinen, den Autorinnen, für die Geschichte der

Frauenbewegung von Interesse. Historisch sei damit doch auch „Inklusion und

Exklusion verbunden“.

Die biographische Rekonstruktion von Olga Misař (1876–1950)

Misar ist wie viele aus jüdischen Familien stammende Wiener Pazifistinnen und Pazifisten von Weltrang

eine heute kaum erinnerte Akteurin der Frauenbewegung sowie der Friedensbewegung in

der Ersten Republik und

Misar zeige exemplarisch, welche Rolle soziale Beziehungen im Lebenslauf spielten.

Gerade ihr Engagement in unterschiedlichen Bereichen macht deutlich, in welchem Ausmaß diese Vernetzungen und persönlichen Verbindungen in verschiedenen politischen Feldern

zum Tragen kamen. Damit wird zugleich sichtbar, wie wichtig das Erforschen von

Biographien für die empirische Untersuchung von Netzwerken ist.

Von Olga Misař existiere kein privater Nachlass. Daher seien ihre familiären

Beziehungen nur in groben Zügen darstellbar.

Kurzbiografie Olgar Misař

Misar wurde am 11. Dezember 1876 in Wien in die jüdische Familie Dietrich und Friederika Popper geboren,

1899 heiratete den Mathematikprofessor Wladimir (auch Vladimir) Misař. Er war ab 1919 bis

zu seiner Emigration 1939 als Sekretär der Großloge Wien tätig war.

Aufgrund ihrer journalistischen, schriftstellerischen und nicht zuletzt politischen

Arbeit ließ sie in Archiven und Publikationen eine Vielzahl von schriftlichen

Spuren zurück. Diese beleuchten die Kommunikation und Kontakte zu einem breiten

Spektrum von Personen, die für ihre politische Arbeit von Bedeutung waren.

Damit erhält die biographische Analyse neue und umfassendere Dimensionen.

Die Rekonstruktion dieser Sozialbeziehungen, Freundschaften und Netzwerke in

ihrer unterschiedlichen Intensität im chronologischen Verlauf stehen im Zentrum

dieses Textes. Die graphische Darstellung der sozialen Beziehungen Olga Misařs

am Beispiel ihrer Vereinsmitgliedschaften und ihrer Zeit im Exil (siehe Abb. 1)

bietet einen systematischen Blick auf diese Verbindungen. Abbildung 1: Netzwerk der Vereine und ausgewählter Mitglieder im Umfeld von Olga Misař

Netzwerke in der Frauen- und Friedenspolitik Aus Urheberrechtlichen Gründen wird empfohlen diese soziale Netzwerk-Grafik in der Online-Publikation des Böhlau-Verlages zu erstehen und zu studieren!!! Die Abbildung zeigt ein bi-partites Netzwerk,10 das aus zwei verschiedenen Arten von Knoten besteht. Dunkelgraue Knoten stellen Vereine bzw. Ereignisse dar, in

denen Olga Misař bzw. ihr nahestehende Personen aktiv waren. Hellgraue Knoten repräsentieren ausgewählte Personen, mit denen Olga Misař in Verbindung stand und die in den folgenden Abschnitten des Textes zur Sprache kommen. Über die Verbindung zwischen einer Person und einem Verein wird deren Vereinsmitgliedschaft dargestellt. Die Größe der Knoten ist durch die Anzahl der benachbarten

Knoten bestimmt, das heißt die Größe der Vereinsknoten (dunkelgrau)

erklärt sich über die Anzahl ihrer Mitglieder und die Größe der Personenknoten

(hellgrau) über die Anzahl der Vereine, in denen diese aktiv waren.

Die Position der Knoten werde über gemeinsame Mitgliedschaften definiert. Das heißt Knoten von Personen sind nahe zueinander positioniert, wenn diese Personen Mitglieder derselben Vereine waren.

Über die graphische Darstellung dieses Netzwerks werden zentrale Persönlichkeiten im Leben von Olga Misař erkennbar, mit denen sie über vielfältige Aktivitäten in Verbindung stand und die darüber im Netzwerk auch nahe zu ihr positioniert sind.

So konzentrieren sich Vereine der bürgerlichen Frauenbewegung auf der rechten

Seite.

Die wichtige Position, die Rosa Mayreder darin hatte, bilde „sich klar ab“.

Auch die personellen Überschneidungen und Verflechtungen mit der Frauenfriedensbewegung,

die im weiteren in der Publikation noch ausführlicher behandelt werden, „treten in der Abbildung deutlich zutage“.

Die Nähe zu Leopoldine Kulka

sowie zu Yella Hertzka, die auf überlappende Interessen und vielfältige gemeinsame

Aktivitäten beruhe, sei offensichtlich.

Der österreichische Bund für Mutterschutz setzte sich sowohl aus Frauen, die sich in der Frauenbewegung engagierten, als auch aus Vertreterinnen und Vertretern anderer Vereine zusammen.

Bund der Kriegsdienstgegner und Olga Misař

Für den Bund der Kriegsdienstgegner war Olga Misař eine wichtige Kontaktperson zu einem weiten – vor allem weiblichen – Publikum. Gemeinsame Interessen und

Überschneidungen im politischen Engagement zeigen sich ganz deutlich in der

Beziehung zum Ehemann Wladimir. Für die Zeit im Exil tritt ein Personenkreis

in den Blickpunkt, der bis dahin weniger deutlich sichtbar war: …

Alles in allem eine höchst empfehlenswerte Publikation für alle am Themenkreis interessierte.

