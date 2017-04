Friedensarbeit rund ums Wiener Friedensbüro

Erstellt am 03.04.2017 von Andreas Hermann Landl

Die Friedensinitiative 22

trifft sich immer am zweiten Dienstag im Monat um 19:00 Uhr in der Donaucitykirche, 1220 Wien, Donaucitystr. 2, U1 Kaisermühlen-VIC:

Di., 11. April 2017, Andreas Peham, Wie rechts ist Europa?

Di., 9. Mai 2017, Hannes Hofbauer, Was steckt hinter TTIP und Ceta?

Weitere Infos

www.hiroshima.at – alljährliche Infos rund um den Hiroshimagedenktag im August

www.friedensbewegung.at.tf

www.friedenschristinnen.at.tf

pax.vienna@chello.at

friedenschristinnen@gmx.at