Alle Infos zu den Ostermärschen

Laut Netzwerk Friedenskooperative finden vom 14.-17. April 2017 zahlreiche Ostermarschaktionen statt:

Demonstrationen,

Kundgebungen,

Fahrradtouren,

Wanderungen und

Friedensfesten

wird auch in diesem Jahr die Friedensbewegung in den Ostermarschaktionen ihre Themen in die Öffentlichkeit bringen.

Das Büro des Netzwerk Friedenskooperative bietet eine umfangreiche Übersicht der Aktivitäten an:

Alle Termine der Ostermärsche 2017

Im Kalender finden sich alle Termine der Ostermärsche und -aktionen.

Bis Mitte April werden von der Friedenskooperative nach und nach alle bekannten Termine eingestellt. Sollte Euer Termin noch nicht dabei sein, könnt Ihr diesen auf der Website der Friedenskooperative auch selber eintragen oder Ihr schreibt uns eine Mail mit allen wichtigen Angaben.

Aufrufe der VeranstalterInnen

Wir stellen eine Übersicht zur Verfügung mit allen Aufrufen der verschiedenen Ostermärsche.

Aktionsideen

Anregungen für Aktionen zum Ostermarsch:

Buchstabenaktion „Atomwaffen abschaffen“

Schildaktion „Stoppt den Waffenhandel“ und „Büchel ist überall!

atomwaffenfrei.jetzt“

Weiteres Informationsangebot

Kurz vor, während und nach den Ostermärschen werden darüber hinaus nach und nach folgende Informationen zur Verfügung gestellt:

Reden- und Kundgebungsbeiträge und Musterredetexte

Erklärungen/ Infos von Dritten

Pressesplitter

Pressemitteilungen aus der Friedensbewegung

Hintergrund / Geschichte

Telefonische Infos für alle Aktiven und die Presse:

Netzwerk Friedenskooperative, Kristian Golla,

Tel.: +49 228 / 69 29 04

eMail: friekoop[at]friedenskooperative.de

Hintergrundmaterial

Bilderbox „50 Jahre Ostermarsch in Deutschland 1960-2010“

Quelle: http://www.friedenskooperative.de/ostermarsch-2017