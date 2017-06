Russland, Iran und Türkei planen Deeskalation in Syrien

Mann trägt Baby vor zertrümmertem Haus – Quelle: TASS

Wie die russische Nachrichtenagentur TASS heute um 11:01 UTC+3 meldete planen Russland, der Russland, Iran und die Türkei die Fortsetzung der Syriengespräche in der Hauptstadt Kazakhstans Astana.

„The countries-guarantors of the Astana process – Russia, Iran and Turkey – are working out a new timeframe for holding another round of the international meeting on Syria in Astana,“ so die Sprecherin des Russischen Außenamtes Zakharova.

„Active consultations are underway to agree on the package of documents related to implementing the May 4 memorandum,“ the diplomat said.