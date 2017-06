Unliebsame Friedensbewegte decent beseitigen mit Mikrowellenwaffen

Dieser Artikel wurde 246 mal gelesen und am 15.06.2017 zuletzt geändert.

Heute behauptet ein Aktivist werden immer noch unliebsame Personen durch gezielte Mikrowellenbestrahlung und Regierungsstellen aus dem Weg geräumt. Im Video wird etwa ab Minute 6:00 behauptet, dass eine US-Basis in England friedlich demonstrierende Frauen mit Mikrowellen gezielt bestrahlte. Das sei oft der perfekte Mord, da die Opfer meist an Krebs erkranken und die Strahlung später nicht mehr nachweisbar sei. Dr. Barrie Trower spricht in einem Video über KZ-Arzt Mengeles heutige Erben und das unaufhörliche Brechen des Nürnberger Kodex von 1947, der Versuche an Menschen verbietet. Die Behauptungen von Barrie Trower sind zwar ebenfalls mit Vorsicht zu genießen. Aber viele Verschwörungstheorien fördern oft gleichzeitig interessante Facetten und „Fakten“ und neue Perspektive zutage. Außerdem hat sich schon des öfteren herausgestellt, dass die sogenannte „Verschörungstheorien“ sich durchaus als wahr sein dürften, das heißt diffamierte Theorien die aufgrund von allgemein überprüfbaren Fakten nachgewiesen ist dass sie großteils wahr sind. Das heißt natürlich nicht, dass Leute die solche Pseudo-Verschwörungstheorie und echten Regierungslügen enttarnen sich sonst auch alles als richtig zusammenreimen. Dem Universelle Verblendungszusammenhang den Adorno beschrieb ist heute kaum zu entkommen. Trotzdem können wir, laut Adorno, bei klugem und beharrlichem Vorgehen, die Wahrheit manchmal aufblitzen lassen.

Dr. Trower ein ehemaliger Armee-Experte für Mikrowaffen behauptet:

– Niedrigintensive Mikrowellen verursachen schwerste Schädigungen. Täglich.

– Haarp – Mikrowellen-Strahlung – auch der Mobilfunkmasten – aktiviert ausgebrachte Krankheitserreger, oder ausgegrabene…

– Chips – RFID – sind verbunden mit Satelliten.

– TETRA-Funk ist hier ein ungesetzlicher Versuch an Sicherheitskräften und es ist wahrscheinlich, dass er Bewusstseinsveränderungen hervorruft und hochgradige Aggressivität.

– Handy’s schädigen das Gehirn, vor allem das der Kinder.

Wer nichts ahne, habekeine Chance: Mikrowellen sind wie Infrarotstrahlen unsichtbar. Sie sind lichtschnell, gehen durch Wände und haben heimtückische Eigenschaften, die staatliche „Überwacher“ und Geheimdienste durchaus illegal einsetzen.

Orwells Big Brother wäre neidisch: Unauffälliges Beobachten, Abhören und Angreifen von ahnungslosen Bürgerinnen und Bürgern mittels EINER UMFASSENDEN TECHNOLOGIE. Der Einsatz gepulster Mikrowellenstrahlung macht’s möglich! „Es gibt in westlichen Gesellschaften inzwischen eine Vielzahl von Menschen, die behaupten, Opfer von gezielter Mikrowellenbestrahlung zu sein, was darauf hinweisen könnte, dass Geheimdienste bereits seit Langem Mikrowellenwaffen verdeckt einsetzen, um die Waffen entweder zu testen oder bestimmte Individuen gezielt zu schädigen, wenn nicht gar zu töten“ (Prof. Armin Krishnan in Gezielte Tötung 2012). Es gibt Durch-Mauern-Scanner mit denen man von aussen unauffällig in die Lebensräume der Überwachten hinein sehen und sie mit Mikrowellenstrahlung / Mikrowellen-Waffen angreifen kann.

Auch Geheimdienste wissen und nutzen das so die Behauptung. Die Mikrowellen-Bestrahlung der US-Botschaft in Moskau die im Jahr 1976 behauptet wurde sei der Startschuss für einen intensiven Wettlauf mit Mikrowellenwaffen in verdeckten Operationen.

Ein neuer Nachbar zieht ein, ein Van fährt vors Haus und schon kann’s losgehen.

Jeder könne heute bereits Mikrowellensender und andere relevante Geräte legal erwerben, und bei technischer Kompetenz sowie mit Software, die gewissen Kreisen bereits zur Verfügung stehe, Personen durch die Wände ihrer Wohnung oder ihres Hauses in Echtzeit beobachten, bei welchen Aktivitäten auch immer. Es könne nicht mehr lange dauern, bis „Nachbarn-Beobachten“ mit HighTech zum Volkssport werde und zum allgemeinen Ende des Privatlebens führe. Sogar ohne Geheimdienste.

