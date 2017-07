Der aktuelle Newsletter des österreichischen Zweiges der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Nuklearwaffen (ICAN) informiert über nukleare Abrüstung und die Aktivitäten .

Final Countdown – Verbot von Nuklearwaffen naht!

Heute ist es soweit: In New York beginnt der letzte Tag der Verhandlungen, an dessen Ende höchstwahrscheinlich ein völkerrechtliches Verbot von Nuklearwaffen stehen wird.