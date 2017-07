400 km für die Pressefreiheit und Hungerstreik türkischer AkademikerInnen



Der Journalist und Sozialdemokrat Enis Berberoglu erhielt Mitte Juni vor einem Gericht in Istanbul wegen angeblicher Spionage bezüglich Waffenlieferungen der Türkei an die IS eine Freiheitsstrafe von 25 Jahren. Er wurde demnach noch im Gerichtsgebäude verhaftet. Die Presse-Online berichtete am Kemal Kılıçdaroğlu, Chef der kemalistischen Oppositionspartei CHP, ist zu Fuß von Ankara nach Istanbul gegangen. Das habe regierende AKP Erdogans sehr geärgert. Der „Marsch für Gerechtigkeit“ von Ankara nach Istanbul ist gester am Ziel angekommen und endet heute mit einer Abschlusskundgebung in Istanbul.