Versöhnung in Mozarts letzter Oper

Noch 14 Tage bis zum Beginn der Salzburger Festspiele: Das Team für „La Clemenza di Tito“, Mozarts letzte Oper, stand gestern Rede und Antwort: Peter Sellars wird in der Felsenreitschule Regie führen, Teodor Currentzis dirigiert die Oper, es ist sein Debut in Salzburg. Es gehe in Mozarts letzter Oper um Versöhnung, das sei dem Leading Team wichtig.