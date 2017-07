Gnadenlose Überfälle der USA Grund für Atomprogramm Nordkoreas

Jürgen Todenhöfer kam kürzlich aus Nordkorea zurück. Sein erstes Fazit – aufgenommen in Nordkorea

Todenhöfers Eindruck nach 9 Tagen Nordkorea und intensiven politischen Gesprächen:

Das Regime in Pjöngjang überdecke

Nordkorea fühle sich von den USA bedroht:

durch deren regelmäßige Landemanöver und durch die massive Aufrüstung Südkoreas.

Der Tiger Nordkorea faucht die USA nicht aus Angriffslust an, sondern aus Furcht. So wie ein Igel mit seinen aufgestellten Stacheln nicht angreifen, sondern abschrecken will, plant auch Nordkorea nicht, seine Atomwaffen gegen andere präventiv einzusetzen. Nordkorea will allerdings jedem Angreifer klarmachen, dass er einen Überfall mit unzähligen Toten bezahlen müsste.