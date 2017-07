Hiroshima-Aktionen für eine Welt ohne Atomwaffen, AKWs und Krieg

Dieser Artikel wurde 148 mal gelesen und am 17.07.2017 zuletzt geändert.

Friedensbewegte in Wien und Niederösterreich versammeln alljährlich im Gedenken an den atomaren Mord an Zivilisten in Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945. Sie ziehen Bilanz in der Arbeit für eine „Welt ohne Atomwaffen, AKWs und Krieg“. Heuer gibt es ja nicht nur eine brandgefährliche Internationale Lage zu beklagen, sondern auch den Erfolg der internationalen Ächtung der Atomwaffen durch 123 Staaten zu feiern:

Eine große Mehrheit von atomwaffenfreien Staaten, vor allem aus dem Globalen Süden, setzte im Ausschuss zu Abrüstungs- und Fragen der internationalen Sicherheit die Resolution „General and complete disarmament: Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations“ (L.41) gegen den Widerstand und politischen Druck der Atomwaffenstaaten durch. Insgesamt gab es 123 Stimmen für und 38 gegen die Resulotion sowie 16 Enthaltungen. Die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates und offiziellen Atommächte sowie ihre Alliierten stimmten unter Führung der USA und Russland wie erwartet annähernd geschlossen gegen die Resolution. Einzig China wählte den moderaten Weg der Enthaltung, zusammen mit den inoffiziellen Atommächten Indien und Pakistan.

In WIEN: am Hiroshima-Tag, Sonntag, 6. August 2017,

ab 18:00 Uhr Aktion Am Graben (wegen Umbauarbeiten am Stephansplatz),

20:30 Uhr Laternenmarsch zum Teich vor der Karlskirche

Nagasaki-Gedenktag, Mittwoch, 9. August 2017: Wien,

20:00 Uhr, Buddhistische Gedenkzeremonie bei der Friedenspagode, 1020 Wien

In MELK: Samstag, 12. August 2017, 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Gedenkaktion in der FußgängerInnenzone Melk

