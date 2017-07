Im Juni 1997 erschien der Sampler „Anokha – Soundz of the Asian Underground“. Diese Zusammenstellung ist ein Zeitdokument aus einer damals sehr lebendigen Unterabteilung der Londoner Szene, darüber hinaus sind mit dieser Musik viele Ideen verbunden, die heute utopisch wirken. Zusammengestellt wurde „Anokha“ von Talvin Singh, einem Engländer mit indischen Wurzeln, der als Clubbetreiber und Musiker eine Londoner Szenefigur geworden war.

Wie das Genre Worldmusic 1987 erfunden wurde damit der Musikhandel global denkede Musikerinnen einordnen konnte.“Musik is the universal language“ – Radio Multikulti Musik jenseits der anglo-amerikanischen Hegemonie. KünstlerInnen als Masterminds friedlicher Utopien.

Breakbeats und Utopien – Gestaltung: Paul Lohberger – noch eine Woche im web nachzuhören auf oe1

Nun präsentierte Talvin Singh zwölf Titel, die Elemente klassischer indischer Musik mit elektronischer Clubmusik verbanden, im Kontext der aktuellen Formen von Dub/Jungle/Drum & Bass und nach dem Vorbild von Ninja Tune und Metalheadz im engeren Sinn. In dieser Musik, in dieser Szene schien das globale Dorf bereits Wirklichkeit geworden. Denn nicht nur der Sound ließ sich elektronisch verbinden, auch das Internet entfaltete seine Wirkung und bot Anlass für positive Perspektiven.

Nach dem Ende der großen Blöcke 1989 schien sich nun die ganze Welt zu verbinden. Freilich war Clubcommunity, von der hier die Rede ist, eine polyglotte und intellektuelle Avantgarde. Dies war kein lokales Phänomen in London: In Frankreich gab es die Buddha Bar, in New York Turntables On The Hudson. Indische und orientalische Klänge verbanden sich mit eleganter Elektronik. Multikulturelle Urbanität erschien als vielschichtige, jedenfalls positive Vision, die es heute noch in Yoga-Studios zu hören gibt. Als Anfang der 2000er Jahre Berlin tonangebend wurde, wurde Minimal Techno zum dominierenden Stil und der Soundpool der Clubmusik kleiner.

