Illegaler Krieg der Türkei gegen Syrien

Dr. Daniele Ganser (SIPER Swiss Institute for Peace and Energy Research) sprach am 3. Juni 2017 an der Universität in Köln. Sein aktuelles Buch „Illegale Kriege. Wie die NATO-Länder die UNO sabotieren. In diesem Vortrag werden vor allem die Situationen in den Ländern Türkei und Syrien behandelt. Eine Chronik von Kuba bis Syrien“ begleitet diesen Vortrag.

Die Türkei habe, wenn man auf die Weltkarte blicke, eine geopolitische Schlüsselposition, weil:

Sie ist die Brücke zwischen Asien und Europa und

die einzige Landbrücke zwischen schwarzem Meer und Mittelmeer.

Bald nach dem II. Weltkrieg zeigte die Türkei, dass sie einen prowestlichen Kurs eingeht:

trat sie der Nato bei. Warum die Türkei für die NATO-Länder so eine wichtige geostrategische Rolle in Vorderasien spielt und warum der Syrien-Konflikt auch viel mit der Thematik rund um die Türkei zu tun hat, wird in diesem Vortrag beleuchtet und aufgearbeitet.

Dr. Daniele Ganser ist Friedensforscher und leitet das von ihm gegründete SIPER Swiss Institute for Peace and Energy Research.

