Sustainable Development Goals in der Praxis als Spiel

„Our World’s Future“ – Sustainable Development Goals in der Praxis

Eine Veranstaltung anlässlich des ″Internationalen Tags der Science Center und Museen 2017″ mit Planspiel und Ideen zur interaktiven Vermittlung der SDGs. So etwas würde ich mir ja für die Playstation, die X-Box & Co wünschen. Dort gibt es jede Menge Kriegsplanspiele (Call of Duty muss im Sinner der Menschenpflichten verstanden werden, wenn wir überleben wollen – oder?

Das wissenschaftsbasierte Simulationsspiel „Our World’s Future“ bietet eine experimentelle Spielwiese zur Vertiefung in verschiedene Aspekte der nachhaltigen Entwicklung. Zusammenhänge und Widersprüche, Potentiale und Herausforderungen werden für die MitspielerInnen unmittelbar erfahrbar, indem sie in unterschiedlichen Rollen in Verhandlung treten, um Ideen und Strategien für eine nachhaltige Zukunft zu erproben.

• 10. November 2017, Volkskundemuseum (Laudongasse 15-19, 1080 Wien), 10:00 – 17:00 Uhr

Teilweise in englischer Sprache.

In Kooperation mit dem Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) und dem Center for Systems Solutions (CRS)