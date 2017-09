Videos gegen den Dschihad

Am Boden findet sich zwar der sogenannte Islamische Staat auf dem Rückzug, aber es handle sich um eine Transformation. Die Kämpfer würden in den Untergrund gehen, damit seien Anti-Radikalisierungs-Videos weiterhin aktuell und notwendig, so Rüdiger Lohlker, Islam-Experte an der Uni Wien. Die Jugendlichen in den Videos sprechen die Sprache jener Jugendlichen, die angesprochen werden sollen und seien keine Kopfgeburt. Die Zugriffszahlen würden zeigen, dass das Interesse da sei, so Lohlker im Ö1-Morgenjournal.