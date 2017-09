CIA prognostiziert intelligenteren Präsidenten

Erstellt am 24.09.2017 von Andreas Hermann Landl

Die US Central Intelligence Agency vulgo CIA also der Geheimdienst hat eine große Studie quasi geleakt. Denn Geheimdienste veröffentlichen ja Informationen ja nur gezielt. Offensichtlich legt sich die CIA mit Trump an. Durch die Blume gibt die CIA die Botschaft von Forest Gumps Mutter weiter: “

Denn die CIA prognostiziert das der nächste Präsident der USA wahrscheinlich bei der Lösung der wichtigsten Konflikte wieder mit dan anderen Nationen zusammenarbeiten wird und wie China die ökologischen Hausaufgaben endlich anpackt. Denn die Zukunft gehört denen die auf Zukunftstechnologien setzen statt auf ABC und K-Waffen.



„Die Welt im Jahr 2035 gesehen von der CIA„: Ein Buch über das Paradox

des Fortschritts (C. H. Beck Verlag).

Rezension: Andreas Puff-Trojan