Supermacht-Deals und Tötungen

Gaddafi 1976

Die Ermittlungen des Chefanklägers, Luis Moreno Ocampo, wegen des „starken Verdachts“, dass es sich bei Gaddafis Tod um ein Kriegsverbrechen handeln könnte, wurden von der neuen Regierung behindert. Aus Videos seiner Festnahme scheint hervorzugehen, dass Gaddafi vor seinem Tod misshandelt und verletzt wurde.[69] Gaddafis Leichnam und der seines ebenfalls getöteten Sohnes Mutassim wurden am 25. Oktober an einem geheimen Ort in der Libyschen Wüste bestattet.[70]

Donald Trump in „Fox News“, März 2011: „Ich hab Geschäfte mit Gaddafi gemacht. Ich hab ihm ein Stück Land vermietet, für das er mehr in einer Nacht bezahlt hat, als das Land in zwei Jahren einbringt. Und dann hab ich es ihn nicht benutzen lassen. So sollten wir es machen. Ich will nicht das Wort ‚bescheißen‘ benutzen. Aber ich hab ihn beschissen. So sollten wir es machen.“