Deutschsprachige Friedensbildung

Institutionen zur Friedenserziehung, Friedenspädagogik

Servicestelle Friedensbildung

Die Servicestelle Friedensbildung versteht sich als neue Anlaufstelle für alle Lehrkräfte des Landes sowie alle am Thema Interessierten und bietet Unterrichtsmaterialien, Beratung und Informationen sowie Qualifizierungsmöglichkeiten. Ab sofort sind ihre Angebote auch online zugänglich.

Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung e.V.

Die Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung e.V. (AFK) ist eine wissenschaftliche Vereinigung, von Friedensforschern/innen aus dem deutschsprachigen Raum. Ziel der Vereinigung ist die Anregung des interdisziplinären Erfahrungsaustausches, die Förderung von Projekten und Tagungen sowie die Information der Öffentlichkeit über Fragen der Friedens- und Konfliktforschung.

Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung

Die AKUF ist Teil der Forschungsstelle Kriege, Rüstung und Entwicklung (FKRE), die seit ihrer Gründung im Jahre 1986 an der Universität Hamburg den institutionellen Rahmen für verschiedene Forschungsprojekte zur Kriegsursachentheorie, zu Rüstungstransfers, zur Militarisierung und zur Zukunft des Regierens in den Regionen der Dritten Welt bildet. Die Arbeit der FKRE und der AKUF wird von der Universität […]

Department of Peace Studies

Die Homepage des Department of Peace Studies der University Bradford enthält umfangreiche Links zur Friedens- und Konfliktforschung im Internet.

Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung e.V.

Das HIIK ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein, der sich der Erforschung, Dokumentation und Prognose interner und internationaler politischer Konflikte widmet. Der Verein ging 1991 aus dem Forschungsprojekt ´´KOSIMO´´ (Konflikt-Simulations-Modell) von Prof. Dr. Frank R. Pfetsch am Institut für Politische Wissenschaft der Universität Heidelberg hervor. Das HIIK veröffentlicht jährlich im […]

Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung

Die HSFK ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Die Satzung der HSFK garantiert ihr völlige wissenschaftliche Freiheit. Die HSFK bestimmt ihre Forschungsthemen selbst. Die Arbeit der HSFK ist darauf ausgerichtet, die Ursachen gewaltsamer interner wie internationaler Konflikte zu erkennen, die Bedingungen des Friedens als Prozess abnehmender Gewalt und zunehmender Gerechtigkeit zu erforschen sowie den […]

Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg

Das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH) wurde 1971 als Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet. Zweck der Stiftung ist es ´sich im Rahmen der Friedensforschung speziell mit sicherheitspolitischen Problemen zu befassen und dabei die Kriterien von freier Forschung und Lehre, Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und Publizierung der […]

Berghof Foundation / Friedenpädagogik Tübingen

Das Institut für Friedenspädagogik Tübingen e.V. (ift) ist seit 2012 Bestandteil der Berghof Foundation. Im Jahr 2011 stellte sich die Berghof Foundation als Organisation neu auf. Sie vereint nun neben den Bereichen Friedens- und Konfliktforschung (Berghof Conflict Research) und Friedensförderung (Berghof Peace Support) auch die Friedenspädagogik unter einem gemeinsamen Dach.

Stiftung Entwicklung und Frieden

Die Stiftung Entwicklung und Frieden wurde 1986 auf Initiative von Willy Brandt gegründet. Die überparteiliche und gemeinnützige Stiftung plädiert für eine politische Neuordnung in einer Welt, die zunehmend von wirtschaftlicher und technologischer Globalisierung geprägt ist und in der ein Verlust demokratisch fundierter Politik droht. Die Arbeit der Stiftung beruht auf drei Prinzipien: globale […]

Stockholm International Peace Research Institute

The task of our Institute is to conduct research on questions of conflict and cooperation of importance for international peace and security, with the aim of contributing to an understanding of the conditions for peaceful solutions of international conflicts and for a stable peace.

The Adam Institute for Democracy and Peace

Das Institut ist eine unabhängige Bildungseinrichtung, die sich auf die Entwicklung und Anwendung von Bildungsprogrammen konzentriert zur Unterrichtung der Grundprinzipien von Demokratie und Frieden, bürgerlicher Erziehung und Konfliktlösung. Diese Programme haben Erwachsene wie Jugendliche, speziell aber Juden und Araber innerhalb der offiziellen und ergänzenden Bildungssysteme Israels zur Zielgruppe. Die […]

IndiTO – Bildung, Training und Beratung

Seit 1982 besteht die Bildungseinrichtung und gestaltet Bildungsarbeit für Einzelne, Teams, sozialwirtschaftliche Betriebe und öffentliche Verwaltung. Schwerpunkte im Seminarprogramm sind: Lösungsorientierte Beratung,Gewaltfreie Kommunikation und Konfliktbearbeitung, Individuelle Entwicklung, Berufs- und organisationsbezogene Bildung sowie Studienreisen und Exkursionen. Die Angebote sprechen besonders […]