Frieden Fragen

Unterrichts- und Begleitmaterial – Politische Bildung – Soziales Lernen – Konfliktpädagogik



Hier finden Sie Materialien zum Einsatz im Unterricht und Hintergrundinformationen zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel:

Nationalsozialismus und Weltkrieg

Wie kam es dazu?

Was geschah in dieser Zeit?

Und was waren die Folgen?

Frieden Die meisten Menschen wünschen sich in Frieden leben zu können.

Doch was versteht man unter Frieden und

wie kann man Frieden erreichen?

Krieg Warum führen Menschen gegeneinander Krieg?

Wo finden diese Kriege statt und

warum ist ihre Abschaffung so schwierig?

Streit Streit und Konflikte sind alltäglich.

Doch was ist überhaupt Streit und

warum wird mancher Streit so unangenehm?

Gewalt Wohl alle Menschen auf der Welt wünschen sich ein Leben ohne Gewalt.

Dennoch finden jeden Tag unzählige Gewalttaten statt.

Kindersoldaten Weltweit sind ca. 250.000 Kinder unter 18 Jahren, in ca. 85 Ländern als Soldaten eingesetzt.

