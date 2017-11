Ökumenische Friedensdekade – Streit

Dieser Artikel wurde 56 mal gelesen und am 16.11.2017 zuletzt geändert.

Die Ökumenische Friedensdekade im November steht in diesem Jahr unter dem Motto: STREIT!

„“Es fordert uns auf, meinungsbildend in die öffentliche Debatte einzugreifen. Es gilt – in der Nachfolge Jesu Christi – sich klar und offensiv vor bzw. auf die Seite der Schwachen zu stellen, Unrecht anzuprangern, Lügen aufzudecken und gegen den Abbau von Menschenrechten zu protestieren.“ Mehr dazu unter www.friedensdekade.de

Wir laden Sie herzlich zu unseren Veranstaltungen im Rahmen der Friedensdekade ein und weisen auf andere Veranstaltungen hin:

Montag, 13. 11. 19:30 Uhr Nürnberg – Stadt des Friedens und der Menschenrechte.Wir begrüßen eine Referentin aus dem Nürnberger Menschenrechtsbüro; Gemeindehaus der Thomaskirche, Winterstraße 22

Dienstag, 14.11. 19.30 Uhr Frieden fördern statt Militär finanzieren!

Vom gewissenskonformen Umgang mit der Steuerpflicht, Caritas-Pirckheimer-Haus, Königstraße 64, 90402 Nürnberg

Dienstag, 14.11. 19:30 Uhr Kreativität und Phantasie: Frauen.Frieden.Kunst. Elke Winter stellt Frauen vor, die mit ihrer Friedenskunst eher im Verborgenen geblieben sind. Friedensmuseum, Kaulbachstraße 2

Dienstag, 14.11. 19.45 Uhr Brennpunkt Naher Osten; Vortrag und Diskussion mit Clemens Ronnefeldt, Bürgertreff Heilsbronn

Mittwoch, 15.11.

19.30 Uhr Erinnern – Erkennen – Frieden gestalten! Drachen im Reich der Frau Holle – Ulla Konold erzählt …. eine Geschichte, die an Mut, Hoffnung, Kraft und Vertrauen appelliert. eckstein, Burgstraße 1-3 Saal E.O1

Samstag, 18.11. 10.00 Uhr: Studientag Fluchtursachen: u.a. mit Ulrich Duchrow, Kairos Europa

Christuskirche; mit: Pfr. Thomas Zeitler, Lorenzer Laden, esg und im Anschluss um ca.

16.00 Uhr: Streit um Fluchtursachen – Friedensweg von der Christuskirche über Tafelfeld- und Lessingstraße und die Straße der Menschenrechte zum Denkmal Flucht und Vertreibung auf dem Hallplatz

Dienstag, 21.11. 19.30 Uhr: Ein Leben für den Frieden

Sumaya Farhat-Naser, Birzeit, Palästina; liest aus ihrem neuen Buch

Gemeindezentrum Gustav-Adolf-Gedächtniskirche Lichtenhof

Samstag, 25.11. 15 Uhr Schöpfungsgebet für den Erhalt des Bannwaldes nördlich des Nürnberger Flughafens mit Pfr. Dr. Gerhard Wild, Buchenbühl, An der alten Eiche am Kothbrunngraben bei Buchenbühl

Dienstag, 28.11. 18.30 Uhr: Expertengespräch zur Menschenrechtslage in der Türkei mit Gerhard Kraus amnesty international Koordinationsgruppe Türkei. Ab 18 Uhr kleiner Imbiss, daher bitten wir um Anmeldung unter info@neff-netzwerk.de Gemeindezentrum Gustav-Adolf-Gedächtniskirche Lichtenhof

Mittwoch, 29.11. 19.30 Uhr : Solidarität mit dem Palästinensischen Volk

Jeff Halper, ICADH, Israelisches Komitee gegen die Zerstörung von Häusern; Gemeindezentrum Gustav-Adolf-Gedächtniskirche Lichtenhof

Freitag, 01.12. 16:00 Uhr Atomic Café 2017 Wer ist die internationale Kampagne ICAN, die dieses Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird? Was ist mit dem Atomwaffen-Verbotsvertrag?. In lockerer Runde bei Kaffee und Kuchen mit Wolfgang Nick im Friedensmuseum in der Kaulbachstraße 2