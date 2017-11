Dieser Artikel wurde 8 mal gelesen und am 25.11.2017 zuletzt geändert.

451 Grad, die „Kremldauersendung“ von Russia today wirft in einer Videodoku ab 1:20 Minuten einen Blick auf den Friedensnobelpreis 2017. Wer hat den renommierten Preis dieses Jahr bekommen? Und wo ist der Haken?

Mehr dazu bei

Facing Finance

FACING FINANCE e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin, der sich für Umweltschutz und Menschenrechte einsetzt und sich gegen Korruption und jeglichen Umgang mit völkerrechtswidrigen Waffen engagiert.

Vor diesem Hintergrund begleitet der Verein das Investitionsverhalten int. Finanzdienstleister kritisch und dokumentiert die sozialen, ökologischen und ökonomischen Folgen der Geschäftspraktiken multinationaler Konzerne.

Um erhöhte Aufmerksamkeit auf diese Themen zu lenken engagiert sich FACING FINANCE e.V. auch im Rahmen nationaler und internationaler NGO-Netzwerke und Kampagnen, z.B. der ICBL (International Campaign to Ban Landmine), der CMC (Cluster Munition Coalition), BankTrack, ICAN (Kampagne zum Verbot von Atomwaffen) sowie der Campaign to Stop Killer Robots. FACING FINANCE e.V. unterstützt darüber hinaus auch die gleichnamige int. Kampagne FACING FINANCE, deren Koordinierungsteam gleichzeitig auch den Vorstand von FACING FINANCE e.V. bildet.

http://www.facing-finance.org/de/?s=friedensnobelpreis&submit=Suchen