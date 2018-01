125 Jahre Deusche Friedensgesellschaft

Erstellt am 24.12.2017 von Andreas Hermann Landl

Am 9. November 1892 gelang es den in Wien verwurzelten Urgesteinen es Pazifismus Bertha von Suttner und Alfred Herrmann Fried nach langjährigen Bemühungen, in Berlin die Deutsche Friedensgesellschaft (DFG) zu gründen. Seit der Wahl Trumps ist objektive Bedrohung Atomwaffenlenkende seit 1991 beständig angestiegen. Führende ExpertInnen sehen das Risiko einer atomaren Eskalation als alarmierend. Die Arbeit der ältesten Organisation der Deutschen Friedensbewegung ist aktueller denn je.