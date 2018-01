Wenn die Atomwaffen rund um Österreich angegriffen werden

Zur Erinnerung – Juli 2017

Als Reaktion auf die neuen US-Sanktionen hat der russische Präsident Wladimir Putin eine deutliche Verringerung des US-Botschaftspersonals in Russland angeordnet. 755 US-Diplomaten und Botschaftsmitarbeiter müssten „ihre Aktivitäten in Russland einstellen“, sagte Putin … in einem Fernsehinterview. Darin machte der Kreml-Chef auch klar, dass er nicht von einer baldigen Verbesserung des Verhältnisses zu Washington ausgeht. (wochenblatt.de).