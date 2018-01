Frieden durch Abrüstung

Warum Waffen bereits im Frieden zerstören…

#diewahrheitliegtaufderanderenseiteEine Kostengegenüberstellung……das ist der Grund warum Waffen zerstören ohne dass sie abgefeuert werden…!!!Deshalb Rüstungsexporte stoppen!Hier werden Alternativen gezeigt, was man wirklich sinnvolles mit den Geldern anstellen kann! Wirkliche Sicherheit haben wir erst dann, wenn niemand mehr hungern muss!Weitere Videos, Berichte, Zitate, Bilder, und Texte zum Nachdenken auf: Die Wahrheit liegt auf der anderen Seite————————————————Weiterführende LinksShoppen für den Krieg der Zukunft – Die Waffenmesse von Abu Dhabihttps://www.facebook.com/video.php?v=1211253342250706Doku ZDFzoom: Tödliche Deals – Deutsche Waffen für die Welthttps://youtu.be/DiceDOhcPA8Waffen für die Welt – Export außer Kontrolle (Teaser)https://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/934569386585771/?permPage=1 Keine Rüstung(-sausgaben) = Keine Armuthttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.475731365802911.105696.345498908826158&type=3Why We Fight – Amerikas Kriege (Trailer)https://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/vl.1572357016312028/954193704623339/?type=1Die Profiteure des Krieges oder wofür Soldaten sterben müssen…https://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/961747593867950/?permPage=1Sie haben immer genug Geld um Kriege zu führen – aber nicht genug, um die Armen zu ernährenhttps://www.facebook.com/Die.Wahrheit/photos/a.775585729150805.1073741839.345498908826158/784536774922367/?type=1&permPage=1Wie Kinder leiden wenn Erwachsene Krieg spielen…https://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/912200828822627/?permPage=1Wozu sind Kriege da…?https://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/vl.1572357016312028/956128127763230/?type=1Blumio – Das Geschäft mit dem Krieghttps://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/1102430156466359Hawking, Wozniak, Chomsky und andere – Forscher warnen vor tödlichen Roboternhttp://www.n-tv.de/politik/Forscher-warnen-vor-toedlichen-Robotern-article15603516.htmlUranmunition – Todesstaub für die eigenen Soldatenhttps://www.facebook.com/video.php?v=1190838014292239JEDER KRIEG beginnt mit einer LÜGEhttps://www.facebook.com/video.php?v=1170209033021804SONG FOR PEACE IN NIGERIAhttps://www.facebook.com/video.php?v=794148950627816&permPage=1Prisoners Dance for Peacehttps://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/790606660982045/Peace begins with YOU – (Frieden beginnt mit DIR)https://www.facebook.com/video.php?v=874868942555816&permPage=1US-Kriegsveteranen werfen ihre Orden weg (deutsch) – Nato Gipfelhttps://www.facebook.com/video.php?v=777427838966594&permPage=1Bild – Seelenkonflikt des Soldatenhttps://www.facebook.com/Die.Wahrheit/photos/a.439125802796801.96665.345498908826158/780121915363853/?type=3&theateNur weil es nicht HIER passiert, heißt das nicht, dass es NICHT passiert…https://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/994258547283521/Bild – Soldaten aller Länder geht nach Hausehttps://www.facebook.com/Die.Wahrheit/photos/a.775585729150805.1073741839.345498908826158/849873508388693/?type=1&permPage=1Für was sich Soldaten zu opfern glauben…https://www.facebook.com/Die.Wahrheit/photos/a.439125802796801.96665.345498908826158/947785258597517/?type=3&theaterWarum jeder Krieg eine Verschwörung gegen die Menschen ist!https://www.facebook.com/notes/die-wahrheit-liegt-auf-der-anderen-seite/warum-jeder-krieg-eine-verschwörung-gegen-die-menschen-ist/766420940067284————————————————Weitere Videos zum Nachdenken auf:https://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos#Rüstung #Waffen #Handel #Industrie #Krieg #Frieden #Elend #Leid #Hunger #Umwelt #Kosten #Vergleich #Eurofighter #Sozialwohnung #Eurocopter #Pflegeheim #AirbusA400 #Kita #Panzer #Schule #Verbrechen #Profit #Wirtschaft #Gesellschaft #Werte #System #Ausgaben #Hoffnung

