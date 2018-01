Paris 7. Januar 2015

Erstellt am 07.01.2018 von Andreas Hermann Landl

Bei einem Terroranschlag auf das Redaktionsbüro von Charlie Hebdo am 7. Januar 2015 wurden, laut wikipedia zwölf Menschen, darunter fünf prominente Karikaturisten aus dem Redaktionsteam der Zeitschrift, einschließlich des Herausgebers,[11] und somit ein Großteil der Redaktion ermordet. JB Bullet in einem Chanson Stellung

Paroles de la chanson #JesuisCharlie (Je Suis Charlie) par JB Bullet

J’ai pas peur de toi l’extrémiste

Qui vient descendre nos journalistes

Crois-tu passer pour un croisé

En butant nos gardiens d’la paix?

Penses-tu vraiment avoir des couilles

Quand c’est ton frère que tu zigouilles

Pendant qu’à terre il t’implorait

C’est bon chef… J’en ai eu assez

Si tu t’demandes où est Charlie

À jamais dans nos esprits

Un coup d’kalach pour un coup d’crayon

Tu salis ta religion

Partir en Syrie, faire le Djihad

Et rev’nir faire des fusillades

C’était ça ton plan de carrière

Penses-tu aux familles qu’y a derrière?

T’es-tu vraiment senti menacé

Par un pauvre crayon à papier

Faire de l’humour dans un journal

Mérite-t-il la peine capitale?

Si tu t’demandes où est Charlie

À jamais dans nos esprits

Un coup d’kalach pour un coup d’crayon

Tu salis ta religion

Tu débarques froid’ment depuis Reims

Armé, cagoulé comme un prince

En scandant le nom de ton Dieu

Qui n’voudra même pas d’toi aux cieux

C’est d’respecter nos différences

Qui fait la beauté de la France

Mais toi c’matin t’as tout gâché

C’est la haine que tu as semée

Si tu t’demandes où est Charlie

À jamais dans nos esprits

Un coup d’kalach pour un coup d’crayon

Tu salis ta religion

J’m’en fous d’où tu vas à la messe

Mais ne t’en prends pas à la presse

Car quand c’est la guerre qu’y a là-bas

T’es content qu’y ait des caméras

Ne viens pas m’parler d’religion

C’t’excuse est complêt’ment bidon

J’pense pas qu’il existe de bouquin

Qui dise de flinguer son prochain

Si tu t’demandes où est Charlie

À jamais dans nos esprits

Un coup d’kalach pour un coup d’crayon

Tu salis ta religion

Même si j’ai envie d’crier aux armes

J’mets pas tout l’monde dans l’même panier

C’est en partant d’un amalgame

Qu’on fabrique des croix gammées

Mais j’ai pas peur, je suis français

Et c’est debout qu’tu vas m’trouver

Contre toi je lève mon stylo

Je suis aussi Charlie Hebdo

Si tu t’demandes où est Charlie

À jamais dans nos esprits

Un coup d’kalach pour un coup d’crayon

Tu salis ta religion

Bafouer notre liberté d’expression

C’est s’en prendre à toute la nation

On est 66 millions, et on te dit

Moi aussi… Je suis Charlie

Cette chanson hommage a été écrite suite à l’attentat qui a visé Charlie Hebdo et a fait 12 morts.