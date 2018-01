1927 Gewaltlösung in Österreich

Der Freispruch der rechtsextremen Täter durch ein Geschworenengericht

Am 30. Jänner 1927 starben im burgenländischen Schattendorf ein Kind und ein Kriegsinvalide. Der Kriegsinvalide war Mitglied des sozialdemokratischen Republikanischen Schutzbunds. Rechtsextreme „Frontkämpfer“ schossen mit Gewehren in Richtung der vorbeimarschierenden Schutzbündler.

Der Freispruch der Täter durch ein Geschworenengericht im darauffolgenden Juli löste in Wien eine Großdemonstration aus, die nach einer Eskalation der Gewalt mit dem Brand des Justizpalasts, einem Schießbefehl an die Polizei und einem Massaker an Demonstrierenden und PassantInnen am heutigen Schmerlingplatz endete.

Hintergrund

Immer wieder kam es im Österreich der 1920er zu Anschlägen faschistischer Banden. Sie waren meist als Heimatschutz getarnt. Diese Anschläge wurden meist vom faschistischen Italien und vom halbfaschistischen Ungarn finanziert.

Obwohl es meist Zeugen und Beweise für diese Überfälle gab, wurden die Täter unter dem Jubel der bürgerlichen Presse freigesprochen oder zu milden Strafen verurteilt.

Das ehemals westungarische Burgenland wurde von dem halbfaschistischen Regime des in Ungarn herrschenden Miklós Horthy bed

roht. Die politischen Lager in Österreich waren sich zunächst bereits einig, im Burgenland weder den Schutzbund noch die Heimwehr zuzulassen, um den Ungarn keine Handhabe einer Rückgewinnung des Burgenlandes zu liefern. Doch die Frontkämpfer formierten sich. Die Lage eskalierte. Die Sozialdemokraten stellten ebenfalls eine lokale Schutzbundorganisation auf. Schon 1926 kam es immer wieder zu

Raufereien,

Störungen der Versammlungen und

Aufmärschen

der Frontkämpfer und der Schutzbündler im Burgenland.

Der 30. Jänner 1927

Am 30. Jänner 1927 veranstalteten Frontkämpfer eine Versammlung in dem kleinen burgenländischen Grenzort Schattendorf. Seine

Bevölkerung war zum überwiegenden Teil Sozialdemokratisch eingestellt. Als die Schutzbündler davon erfuhren, organisierten sie ihre Versammlung am selben Tag.

Die Gasthäuser Moser und Tscharmann

Das Gasthaus Moser wurde zum Stammquartier des Schutzbundes.

Das 500 Meter entfernte Gasthaus Tscharmann das der Frontkämpfer.

Die lokale Frontkämpfertruppe war im Verhältnis 30:70 klar in der Minderheit. Sie holte sich deshalb Unterstützung aus den Nachbargemeinden.

Zusammenstoß am Bahnhof Schattendorf

Am Bahnhof von Schattendorf kam es schließlich zum Zusammentreffen der beiden Organisationen. Die Schutzbündler konnten die von außen kommenden Frontkämpfer zwar vertreiben und selbst nach Schattendorf einziehen. Es kam auch zu Tätlichkeiten zwischen Schutzbündlern und Frontkämpfern im Gasthof Tscharmann.