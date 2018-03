Gedichte über Flucht und Exil

Erstellt am 18.03.2018 von Andreas Hermann Landl

Gestern starben in der Region Ost-Ghuta mindestens 36 Zivilistinnen und Zivilisten. In den letzten Tagen flohen weitere 200.000 Menschen in Syrien aus ihrer Heimat.

Vor der UN-Resolution am 24. Feber 2018 haben syrische Regierungstruppen in der Woche vor dem Zustandekommen der Resolution verstärkt Angriffe auf Ost-Ghuta geführt. In der Region hielten sich mindestens 400.000 Zivilisten auf. Durch die mit russischer Unterstützung geführten Angriffe wurden bis zur Abstimmung über die Resolution mindestens 500 Zivilpersonen getötet.[1]

Nach 1938 fielen insgesamt fielen annähernd 6 Millionen Juden der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik zum Opfer, mindestens 66.500 davon waren Österreicher.