41 Tage Befreiung Österreichs 1945

Chronologie der letzten 41 Tage des II. Weltkriegs in Österreich vom 29. März bis zum „Frieden 8. Mai 1945

Am 29. März 1945 betritt die Rote Armee erstmals im Raum Klostermarienberg österreichischen Boden.

Damit beginnt eine Phase, in der das nationalsozialistische Regime sein Gewaltpotential noch einmal intensiviert.

In den 41 Tagen vom 29. März bis zum Kriegsende am 8. Mai 1945 fallen noch tausende Menschen in Österreich dem NS-Terror zum Opfer.

An zwei Schauplätzen, dem Heldenplatz und dem Äußeren Burgtor, zeigte 2015 eine Ausstellung die Ereignisse der 41 Tage zum Kriegsende 1945 in Österreich. Die Verdichtung der Gewalt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wurde lange kaum erforscht und dargestellt. Wie lassen sich die Massaker und die zahlreichen Selbstmorde der Nazis in den letzten Kriegstage erklären. Ein Gewaltgeschichte an deren Ende sich viele der schlimmsten Kriegsverbrecher selbst opfern.

„41 Tage. Kriegsende 1945 – Verdichtung der Gewalt“

– Film zuer Eröffnungsveranstaltung der Ausstellung

Ausstellung vom 16. April bis 3. Juli 1945 am Heldenplatz und im Äußeren Burgtor

Ehrenschutz: Bundespräsident Heinz Fische

