Die Zeiten waren auch schon mal ruhiger

Utopie oder Überlebensnotwendigkeit? Wohin man blickt – kriegerische Auseinandersetzungen und Drohgebärden bestimmen die internationalen Beziehungen. Auch im Arbeitsumfeld und in der Familie gehören Konflikte zum Alltag.

Das sei immer schon so gewesen, allerdings scheine der Ton rauer zu werden und seit 2008 so wird plausibel behautptet

grassieren Existenzängste in unserer Gesellschaft.

„Blöd“ sei nur, „dass die meisten von uns so wenig über gewaltfreie Kommunikation und Konfliktlösungsmodelle wissen, bei denen im Streitfall niemand das Gesicht verlieren müsse.“

Die Eskalation von zwischenmenschlichen Problemen

Viel häufiger sei der Fall, dass jemand in einem Konflikt beschädigt werde, Verleumdungen und andere Kränkungen stattfänden. Seelische Schäden seien vorausprogrammier.

In dem Phasenmodell der Eskalation von Friedrich Glasl werden neun Stufen beschrieben.

Es beginnt mit der Verhärtung von Meinungen und Einstellungen. In Stufe vier kommt es zum Versuch, das Image zu beschädigen. In Stufe sechs werden Drohgebärden ausgetauscht. Ab Stufe sieben geht es nur noch um die Vernichtung des Gegners – und sei es sogar auf Kosten des eigenen Untergangs.

Reden statt draufhauen Eine Methode, bei der es am Ende eines Streits nicht „Sieger“ und „Verlierer“, sondern zwei Gewinner gibt, ist die Mediation, so unser Sendungsgast Dr. Mathias Schuster, Generalsekretär des Österreichischen Bundesverbandes für Mediation. Sie eignet sich zum Beispiel gut für Konflikte im Arbeitsumfeld. Im Rahmen von mehreren Sitzungen werden die Konfliktbeteiligten gebeten, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Alleine dadurch wird meist schon einiges an emotionalem Wind aus den Segeln genommen. Im Laufe des Mediationsprozesses wird meistens bald klar, dass die wahre Ursache für den Konflikt eigentlich ganz wo anders begraben ist. Übrigens wird Mediation immer häufiger auch in Schulen eingesetzt – einem Ort, den man ja auch nicht gerade als konfliktfreie Zone bezeichnen kann.

Mediation innerhalb einer Familie

Um Konflikte in Partnerschaft und Familie kümmert sich seit Jahrzehnten Dr.in Michaela Tulipan. Wenn das Paar Kinder hat, gilt diesen die größte Aufmerksamkeit. Die Kinder werden symbolisch (durch Stofftiere, Pölster, Stühle, etc.) mit in die Mediation einbezogen. Dann werden die Eltern befragt, was wohl ihr Kind über den aktuell besprochenen Lösungsvorschlag denken würde. Eine von vielen möglichen Konzepten, um die Streitparteien von dem sinnlosen „Du bist schuld-Hin-und-Hergeschiebe“ frei zu bekommen.

Wenn es so richtig vertrackt ist – die Co-Mediation

Die Rechtsanwältin und Mediatorin Michaela Tulipan arbeitet sehr gerne im Team mit mindestens einem zusätzlichen Mediator – häufig einem Psychotherapeuten.

Das hat etliche Vorteile für die Konfliktparteien. Denn der Streit wird aufgrund der unterschiedlichen Herkunftsberufe der Experten zumindest aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.

Sind die Mediatoren nicht derselben Meinung und gelangen dennoch zu einem gemeinsamen Vorschlag, erleben die zerstrittenen Parteien gleich vor Ort, dass man nicht derselben Ansicht sein muss, um miteinander auskommen zu können.

Das Gebot der Stunde – gewaltfrei kommunizieren

Der dritte Sendungsgast ist Dr.in med. Nina Schiestl.

Sie arbeitet im Bereich der Wirtschaft und ist eine V erfechterin der gewaltfreien Kommunikation und des systemischen Konsenses. Das Konzept der gewaltfreien Kommunikation, nach dem US-Amerikaner Marshall B. Rosenberg, geht davon aus, dass alles, was ein Mensch tut, ein Versuch ist, eigene Bedürfnisse zu erfüllen.

Dieses Konzept geht davon aus, dass es den meisten Menschen Freude bereitet, zum Wohlergehen anderer beizutragen. Unter der Voraussetzung, dass dies freiwillig geschehen kann.

Der systemische Konsens – ein Weg mit Überraschungen