Österreichischer Jugend Friedenspreis

Der 3. Jugend Friedenspreis wurde heuer österreichweit ausgeschrieben. Es gab an die 100 Einreichungen zum Thema „Frieden“. Die TeilnehmerInnen waren zwischen 11 und 24 Jahren alt haben einige hervorragende Beiträge eingereicht. Fünf Bundesländer waren beteiligt. Außerdem ist auch ein Brückenschlag nach Postojna in Slowenien gelungen. Der Slowenische Staatspräsident Borut Pahor schickte während der Veranstaltung ein Peace-Selfie.

Die große Friedensgala fand am Mittwoch, 9. Mai von 9.00 bis 14.00 Uhr im Festsaal des Wiener Rathaus statt

:

Einen wunderbaren Einstieg gaben die Wiener Philharmoniker mit einem Flötenquartett in D-Dur, KV.285 von W. A. Mozart. Wolfgang Breinschmid (Flöte), Martin Kubik (Violine), Innokenti Grabko (Viola), Raphael Flieder (Violoncello) eröffneten feierlich die Gala. Für einige Schüler aus Neuen Mittelschulen war dies merklich die erste, wenig anschlussfähige Berührung mit österreichischer Hochkultur.

Zwischen den Sätzen wurden einige wichtige Gäste auf die Bühne gebeten, ohne die der Jugend Friedenspreis nicht stattfinden könnte:

Zweiter Stargast nach den Philharmonikern war der berühmteste und beliebteste lebendende Physiker Österreichs Werner Gruber. Gruber zeigte ein physikalische Kooperations-Experiment für die rund 500 anwesenden Jugendlichen. Er begründete warum Amerika First und die Ausgrenzung von Gruppen durch die Österreichische Regierung problematisch für den Frieden und das Überleben der Menschheit auf dam Planeten Erde ist.

Der Sänger Emiliano performte Stargast live bei der Gala und inszenierte ein Old-School-Peace-Selfie mit allen Galagästen.

Die Einreichungen waren vielfältig, kreativ, bunt und einige unglaublich berührend. Bei er Gala konnte nur ein kleiner Auszug gezeigt werden:

Ein großer Programmpunkt war die Einreichung der NMS Roda Roda Gasse. Die Theatergruppe wird unter der Leitung von Christian Sedlacek hat das vom Regisseur selbst geschriebene Stück „Die Wand“ aufgeführt.

JAW Bäcker-Lehrlinge aus Wien brachten eine Torte in Form einer Weltkarte mit Friedensfahnen in verschiedenen Sprachen zur Gala. Sie wurde aufgeteilt und gemeinsam verzehrt.

Viele Schul-/Jugendtreff-Teams haben Videos rund um die Themen:

eingereicht.

Elif Sahan, Friedensbotschafterin, Moderatorin uns Studentin performtw einen Song gemeinsam mit ihrer Band Dileyler. Die Musikgruppe besteht aus 4 jungen Frauen die türkische und kurdische Lieder covert.

Das ist das Cred der Band „Dileyler“. Das Lied hieß „Hayat Bayram Olsa“ (Wenn das Leben ein Fest wäre,…

Es wurde als eines von mehreren Dutzend Projekten ausgezeichnet, denn alle die beim Friedenspreis mitgemacht haben bekamen eine Urkunde und Anerkennungspreise.

Band-Leaderin Elif Duygu Sahan sang spielte auf ihrer Gitarre und Merve Özdemir sowie den Schwestern Berivan und Berfin Kaplan auf der Bühne im Festsaal des Wiener Rathauses. Und begeisterte die Jugendlichen im großen Festsaal des Wiener Rathauses.

Die Studentin Kim Laaber hat eine Kurzgeschichte und ein wundervolles Gedicht eingereicht. Das Gedicht hat zwei völlig gegensätzliche Bedeutungen – je nach Leserichtung.

We are part of a cruel society

And I refuse to believe that

We can change anything

You have to accept that.

“Love can change the world”

Is a lie

Hate

Is the best thing in the world

This might surprise you,

But living for happiness and peace

We know that

Is stupid

Living for money

Is what we should do

Creating our own future –

Who needs that?

Greed is the way to go

It´s nonsense to think that

We can change anything

Now read it backwards (line by line)

We can change anything

It´s nonsense to think that

Greed is the way to go

Who needs that?

Creating our own future – …