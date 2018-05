200000 Menschen jährlich durch EU-Luftverschmutzer getötet

WHO-Richtwert für Feinstaubbelastung 2017 auch an 94 % aller Messstellen überschritten



Der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Richtwert für den maximalen Tagesmittelwert von 50 µg/m³ – also gar keine Überschreitungen von 50 µg/m³ – wurde in Österreich im Jahr 2017 an 94 % aller Messstellen überschritten. Der WHO-Richtwert für den Jahresmittelwert von 20 µg/m³ wurde an etwa 30% der Messstellen überschritten.