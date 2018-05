3. Weltkrieg bedroht Aufrüstung

Am 02.05.2018 berichtete www.tagesschau.de das laut SIPRI-Auswertung die weltweiten Militärausgaben weiter ansteigen



Die Grafik sehe fast harmlos aus:

Nach Angaben der Stockholmer Friedensforscher bedeute das gegenüber dem Vorjahr zwar eine Steigerung von 1,1 Prozent.

machen nicht nur den SIPRI-Experten Sorgen. Einer der SIPRI-Experten ist Pieter Wezeman laut tagesschau:

„In den USA sind die Militärausgaben viele Jahre lang zurückgegangen, aber in 2016 und 2017 sind sie gleich geblieben. In China dagegen sehen wir seit Längerem ein jährliches Plus von etwa fünf Prozent. Ganz anders ist die Lage in Russland: Nach Jahren mit signifikantem Anstieg sind die Militärausgaben dort plötzlich um 20 Prozent gesunken“, fasst er die wichtigsten Ergebnisse zusammen.