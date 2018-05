Folterverantwortliche wird CIA-Chefin

Dieser Artikel wurde 84 mal gelesen und am 21.05.2018 zuletzt geändert.

Die erste Frau an der Spitze der CIA, Gina Haspel, lässt kaum Zweifel an der schamlosen, menschenverachtenden Fratze des US-Regimes. Die USA versuchen unter Trump nicht einmal mehr den Anschein zu wahren. Mit „Shithole-Nations“ und die „tierischen Migranten“ erinnert Trumps Wortwahl immer mehr an die ebenfalls mit dünner Mehrheit und unter fragwürdigen Umständen demokratisch gewählten Nationalsozialisten nach 1933. Nur die Dimensionen der schamlosen Monstrositäten der Hitlerei hat Trump noch nicht erreicht. Die Geschichte lehrt allerdings, dass das Mächtige Männer und Frauen die Welt mit einem Fehler in Brand setzen können. Trumps Kooperation mit der immer rechtsextremen israelischen Regierung weckt Assoziationen mit dem Hitler-Stalin-Pakt. Frage an Radio Eriwan?

Wie wahrscheinlich können Menschen am Mars überleben ohne Erdbevölkerung?

https://www.zeit.de/2017/24/cia-vice-chefin-gina-haspel-donald-trump-folterung-verdaechtige-strafanzeige/seite-2