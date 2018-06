Friedenskundgebung in Linz:

„Die Waffen nieder! Ja zur Neutralität!“ Sieben Friedensorganisationen veranstalten am Samstag, 9. Juni 2018 in Linz eine Friedenskundgebung anlässlich des 175. Geburtstags der großen österreichischen Friedensaktivistin Bertha von Suttner .

1) Kundgebung 13.6., Wien: Volkabstimmung über CETA!

Protestkundgebung anlässlich der Ratifizierung von CETA im Nationalrat

Mittwoch, 13. Juni 2018 – ab 18:00 Uhr

Ort: Viktor-Adler-Markt (Pernersdorfergasse), 1100 Wien

>>> Hintergrund: Für eine Volksabstimmung über CETA! Bundespräsident muss Verfassung schützen!

>>> Offenen Brief an Parlament und Bundespräsident unterstützen!

2) Friedenskundgebung, 9.6., Linz: „Die Waffen nieder! Ja zur Neutralität!“

Sieben Friedensorganisationen veranstalten am Samstag, 9. Juni 2018 in Linz eine Friedenskundgebung anlässlich des 175. Geburtstags der großen österreichischen Friedensaktivistin Bertha von Suttner. Ihre Losung „Die Waffen nieder!“ ist angesichts der massiven internationalen Aufrüstung aktueller denn je. Auch in Österreich.

>>> Hintergrund EU-Militarisierung: Die „Ständige Strukturierte Zusammenarbeit“ (EU-SSZ/Pesco)

3) Kundgebung pro Donauuferbahn, 6.6., Marbach/D.:

„Auf Biegen und Brechen“

Die NÖ Landesregierung will die Donauuferbahn abreißen. Doch der bisherigen Widerstand zeigt Wirkung. In dieser Woche entscheidet sich das Schicksal dieser Bahn. Kommt zur Kundgebung pro Donauuferbahn am Mi, 6. Juni 2018 in Marbach/Donau (17 Uhr, Prangerplatz).

4) Verteilung: Schärfste Umverteilung der 2. Republik

Seit dem EU-Beitritt werden die ArbeitnehmerInnen von der wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt.

5) Demonstration:

Faire Finanzierung von Pflege und Betreuung in Salzburg

am Mo, 11.6.2018, 9 Uhr, Platzl, Salzburg

7) Bürgerinitiative: „Hochhaus daneben – wir reden mit!“

Eine neue Initiative will in Linz eine wirksame Bürgerbeteiligung bei Großprojekten wie z.B. dem Bau von Hochhäusern durchsetzen – mit Hilfe direkter Demokratie.

6) Anti-Krieg: Protest gegen kosovarischen Präsident Taci in Wien

FriedensaktivistInnen kritisieren einseitige Kosovo-Debatte in der Diplomatischen Akademie und Bühne für „NATO-financed Terrorist“.

7) Werkstatt-Radio: Burkina Faso – Land der Integren

8) Offener Brief: Militärkooperation mit Israelischen Streitkräften beenden!

9) 1. Juli 2018: ao Vollversammlung der Solidarwerkstatt

Diskussion und Beschlussfassung des Solidarwerkstatt-Aktionprogramms zum Bereich „Soziales – Wirtschaft – Umwelt“

10) Weitere Hinweise

