Date(s) – 22/06/2018 – 24/06/2018

Von 22. bis 24. Juni lädt das No Hate Speech Movement Austria und bOJA (Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit) Jugendliche und junge Erwachsene ein, beim Kick Off Training in Wien dabei zu sein! Ziel des Trainings ist es gemeinsam mit anderen jungen Personen aus ganz Österreich eine Plattform für No Hate Speech Aktivist*innen ins Leben zu rufen.

Hierbei können die Bewerber*innen im Rahmen von verschiedenen Workshops wie Video-Produktion oder Storytelling nützliche Tools kennenlernen und sich mit anderen jungen Aktivist*innen vernetzen und über Projektideen austauschen.

Die Anmeldephase endete am 21. Mai 2018.



Alle weiteren Infos zum Kick Off Training und der Plattform findest Du hier.