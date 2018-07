25. Juli 1934 Hitler putscht in Österreich

Erstellt am 25.07.2018 von Andreas Hermann Landl

Historiker haben vor einigen Jahren Fakten rekonstruiert nach denen Hitler den Juli-Putsch 1934 anordnete . Der Befehl für den Juli-Putsch von 1934 sei „mit großer Wahrscheinlichkeit persönlich von Adolf Hitler“ gekommen, so der Wiener Historiker Kurt Bauer. Belege dazu finden sich in den 1992 entdeckten und 2005 publizierten Tagebüchern von Propagandaminister Joseph Goebbels und auch in anderen Quellen.

Am 25. Juli 1934 besetzten rund 150 SS-Angehörige das Bundeskanzleramt in Wien. Ihr Ziel: Engelbert Dollfuß‘ Regierung während der Ministerratssitzung zum Rücktritt zu zwingen und eine neue NS-kompatible Regierung unter Anton Rintelen einzusetzen. Dollfuß wurde bei der Aktion erschossen, der Putsch misslang dennoch: Der Kanzler hatte nach einer Warnung die Minister früher weggeschickt.

