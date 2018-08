4 Tipps um die Klimakatastrophe zu verzögern?

So gut wie nie FLIEGEN und für Kostenwahrheit im Flugverkehr eintreten (zB Flugbenzin-Steuer)

So wenig wie möglich Auto FAHREN und möglichst nie allein und langsamer fahren (spart Sprit) – Radfahren und Öffis benutzen wo möglich.

Weniger FLEISCH und tierische Produkte essen und möglichst lokale, jahreszeitgerechte Bioprodukte bevorzugen – zB möglichst oft vegan essen (zB. Pilzgerichte, …)

Wohnen wie im FASS, das heißt das traute Heim sollte gut isoliert, klein, kompakt und mit öffentlichen Verkehrsmitteln ereichbar sein.

Die 4-F-Regel vonzeigt die 4 Handlungsbereiche an, in denen man am meisten zur Veringerung des Fußabdrucks beitragen kann:

Weitere Tipps findet man auch beim WWF (pdf, 114 kB)