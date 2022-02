Erstellt am 20.01.2022 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 383 mal gelesen und am 21.01.2022 zuletzt geändert.

Vor der Haustür des Untergangs

Heute wurde die alljährliche Risikoeinschätzung für 2022 der Atomic Scients für die symbolische Weltuntergangsuhr bekannt gegeben.



Führungskräfte auf der ganzen Welt müssen sich sofort zu einer erneuten Zusammenarbeit auf den vielen Wegen und Orten verpflichten, die zur Reduzierung existenzieller Risiken zur Verfügung stehen. Die Bürger der Welt können und sollten sich organisieren, um von ihren Führern dies zu fordern – und zwar schnell. Die Türschwelle des Untergangs ist kein Ort zum Herumlungern. Bulletin of the Atomic Scientists newsletter@thebulletin.org

Es ist 100 Sekunden vor Mitternacht

Anmerkung der Redaktion des Bulltins: „Gegründet im Jahr 1945 von Albert Einstein und der University of Chicago Wissenschaftlern, die die ersten Atomwaffen im Manhattan – Projekt entwickeln halfen, das Bulletin der Atomwissenschaftler geschaffen , um den Doomsday Clock zwei Jahre später, mit den Bildern der Apokalypse (Mitternacht) und der zeitgenössisches Idiom der nuklearen Explosion (Countdown auf Null), um Bedrohungen für die Menschheit und den Planeten zu vermitteln. Die Doomsday Clock wird jedes Jahr vom Wissenschafts- und Sicherheitsausschuss des Bulletin in Absprache mit seinem Sponsorenrat festgelegt, dem 11 Nobelpreisträger angehören. Die Uhr ist zu einem allgemein anerkannten Indikator für die Anfälligkeit der Welt für Katastrophen durch Atomwaffen, Klimawandel und disruptive Technologien in anderen Bereichen geworden.

An: Führer und Bürger der Welt

Re: Vor der Haustür des Untergangs:

Es ist 100 Sekunden vor Mitternacht

Datum: 20. Januar 2022

Der letztjährige Führungswechsel in den Vereinigten Staaten ließ hoffen, dass das, was wie ein globaler Wettlauf in Richtung einer Katastrophe aussah, gestoppt und – mit erneutem Engagement der USA – sogar umgekehrt werden könnte. Tatsächlich änderte die neue amerikanische Regierung im Jahr 2021 die US-Politik in gewisser Weise, was die Welt sicherer machte: Zustimmung zu einer Verlängerung des New-START-Rüstungskontrollabkommens und Aufnahme strategischer Stabilitätsgespräche mit Russland; die Ankündigung, dass die Vereinigten Staaten versuchen werden, zum Atomabkommen mit dem Iran zurückzukehren; und Wiederbeitritt zum Pariser Klimaabkommen. Vielleicht noch ermutigender war die Rückkehr von Wissenschaft und Beweisen in die US-Politik im Allgemeinen, insbesondere in Bezug auf die COVID-19-Pandemie. Ein gemäßigterer und berechenbarer Ansatz zur Führung und Kontrolle eines der beiden größten Nukleararsenale der Welt markierte eine willkommene Veränderung gegenüber den vorangegangenen vier Jahren.

Dennoch reichte der Wechsel in der US-Führung allein nicht aus, um negative internationale Sicherheitstrends umzukehren, die sich seit langem entwickelt hatten und sich über den Bedrohungshorizont im Jahr 2021 fortsetzten.

Die Beziehungen der USA zu Russland und China bleiben angespannt, wobei alle drei Länder an einer Reihe von nuklearen Modernisierungs- und Expansionsbemühungen beteiligt sind – einschließlich Chinas offensichtlich groß angelegtem Programm zur Erhöhung der Stationierung von silobasierten nuklearen Langstreckenraketen; der Vorstoß Russlands, Chinas und der Vereinigten Staaten, Hyperschallraketen zu entwickeln; und das fortgesetzte Testen von Antisatellitenwaffen durch viele Nationen. Wenn sie nicht zurückgehalten werden, könnten diese Bemühungen den Beginn eines gefährlichen neuen atomaren Wettrüstens markieren. Andere nukleare Bedenken, einschließlich Nordkoreas uneingeschränkter nuklearer und Raketenexpansion und die (noch) erfolglosen Versuche, das Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben, tragen zu wachsenden Gefahren bei. Die Ukraine bleibt ein potenzieller Brennpunkt, und die Stationierung russischer Truppen an der ukrainischen Grenze erhöht die alltäglichen Spannungen.

UHR: Ankündigung der Weltuntergangsuhr 2022

Für viele Länder besteht immer noch eine große Lücke zwischen den langfristigen Verpflichtungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und den kurz- und mittelfristigen Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind. Obwohl die schnelle Rückkehr der neuen US-Regierung zum Pariser Abkommen die richtigen Worte spricht, muss sie noch mit umsetzbaren Maßnahmen einhergehen.

Die entwickelten Länder verbesserten ihre Reaktionen auf die anhaltende COVID-19-Pandemie im Jahr 2021, aber die weltweite Reaktion blieb völlig unzureichend. Pläne für eine schnelle weltweite Verteilung von Impfstoffen scheiterten im Wesentlichen, sodass ärmere Länder weitgehend ungeimpft blieben und neue Varianten des SARS-CoV-2-Virus ungewollt Fuß fassen konnten. Über die Pandemie hinaus haben besorgniserregende Biosicherheits- und Biosicherheitslücken deutlich gemacht, dass die internationale Gemeinschaft ernsthafte Aufmerksamkeit auf das Management des globalen biologischen Forschungsunternehmens richten muss. Darüber hinaus markierte die Einrichtung und Verfolgung von Biowaffenprogrammen den Beginn eines neuen biologischen Wettrüstens.

Und während die neue US-Regierung Fortschritte bei der Wiederherstellung der Rolle von Wissenschaft und Beweisen in der öffentlichen Ordnung machte, ging die Korruption des Informationsökosystems im Jahr 2021 weiter voran. Eine, insbesondere in Bezug auf eine Vielzahl von internetbasierten Desinformationen, infizierte Amerika im vergangenen Jahr: Wellen internetgestützter Lügen einen beträchtlichen Teil der US-Öffentlichkeit davon überzeugt hat, das völlig falsche Narrativ zu glauben, dass Joe Biden die US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 nicht gewonnen hat. die Fähigkeit der Vereinigten Staaten, globale Anstrengungen zur Bewältigung existentieller Risiken anzuführen.

Angesichts dieses gemischten Bedrohungsumfelds – mit einigen positiven Entwicklungen, denen besorgniserregende und sich beschleunigende negative Trends gegenüberstehen – halten die Mitglieder des Wissenschafts- und Sicherheitsrats die Welt zu diesem Zeitpunkt für nicht sicherer als im letzten Jahr und beschließen daher, den Weltuntergang anzusetzen Uhr noch einmal bei 100 Sekunden vor Mitternacht. Diese Entscheidung bedeutet keineswegs, dass sich die internationale Sicherheitslage stabilisiert hat. Im Gegenteil, die Uhr kommt der Apokalypse, die die Zivilisation beendet, so nah wie nie zuvor, weil die Welt in einem extrem gefährlichen Moment feststeckt. 2019 nannten wir es das neue Anormale, und es ist leider geblieben.

Im vergangenen Jahr hielten negative Trends bei nuklearen und biologischen Waffen, dem Klimawandel und einer Vielzahl disruptiver Technologien die Welt trotz lobenswerter Bemühungen einiger Führungskräfte und der Öffentlichkeit – allesamt verschärft durch eine korrumpierte Informationsökosphäre, die die rationale Entscheidungsfindung untergräbt – auf Distanz Wurf der Apokalypse. Globale Führer und die Öffentlichkeit bewegen sich nicht annähernd mit der Geschwindigkeit oder Einheit, die erforderlich ist, um eine Katastrophe zu verhindern.

Führungskräfte auf der ganzen Welt müssen sich sofort zu einer erneuten Zusammenarbeit auf den vielen Wegen und Orten verpflichten, die zur Reduzierung existenzieller Risiken zur Verfügung stehen. Die Bürger der Welt können und sollten sich organisieren, um von ihren Führern dies zu fordern – und zwar schnell. Die Türschwelle des Untergangs ist kein Ort zum Herumlungern.

Die nukleare Gratwanderung

Im Laufe des Jahres 2021 gingen einige nukleare Risiken zurück, während andere zunahmen. Anstehende Entscheidungen zur Nuklearpolitik könnten entweder heilsame oder gefährliche Änderungen einer bereits unsicheren und besorgniserregenden Sicherheitslage bewirken.

Die Vereinbarung vom Februar 2021 zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, New START um fünf Jahre zu verlängern, ist eine ausgesprochen positive Entwicklung. Diese Verlängerung schafft eine Gelegenheit, ein zukünftiges Rüstungskontrollabkommen zwischen den beiden Ländern auszuhandeln, die 90 Prozent der Atomwaffen auf dem Planeten besitzen. Die Vereinigten Staaten und Russland vereinbarten außerdem, zwei Arten von Dialogen darüber zu beginnen, wie die „nukleare Stabilität“ in Zukunft am besten aufrechterhalten werden kann: die Arbeitsgruppe zu Prinzipien und Zielen für die zukünftige Rüstungskontrolle und die Arbeitsgruppe zu Fähigkeiten und Maßnahmen mit strategischen Auswirkungen. Diese Gruppen haben sich getroffen und werden voraussichtlich Anfang 2022 über erste Ergebnisse der Konsultationen berichten, die darauf abzielen, künftige Rüstungskontrollabkommen zu gestalten.

Ein weiterer Lichtblick waren die Ankündigungen der Biden-Regierung, dass sie versuchen werde, zum Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) mit dem Iran zurückzukehren und anzubieten, mit China in strategische Stabilitätsgespräche einzutreten. Obwohl im Jahr 2021 keine Gespräche zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten stattfanden, haben die Nordkoreaner die Tests von Atomwaffen oder Interkontinentalraketen (ICBMs) mit großer Reichweite nicht wieder aufgenommen. (Die Tests von Kurzstreckenraketen wurden fortgesetzt.) Als die Biden-Regierung schließlich mit ihrem Nuclear Posture Review (NPR)-Prozess begann, kündigte sie an, dass ein spezifisches Ziel darin bestehen würde, „die Rolle von Atomwaffen“ in der nationalen Sicherheitspolitik der USA zu „reduzieren“.

Andere Entwicklungen erschienen jedoch auf der negativen Seite des Hauptbuchs:

Der Iran baut weiterhin einen Vorrat an angereichertem Uran auf und besteht darauf, dass alle Sanktionen aufgehoben werden, bevor er zu den Gesprächen mit den Vereinigten Staaten über das JCPOA zurückkehrt. Das Zeitfenster scheint sich zu schließen. Im Laufe der Zeit könnten sich die Nachbarn des Iran, insbesondere Saudi-Arabien, gezwungen fühlen, ähnliche Fähigkeiten zu erwerben, was die beängstigende Möglichkeit eines Nahen Ostens mit mehreren Ländern mit dem Fachwissen und dem Material zum Bau von Atomwaffen vorwegnimmt.

Die Chinesen haben begonnen, in großem Umfang neue ICBM-Silos zu bauen, was zu Bedenken führt, dass China eine Änderung seiner Atomdoktrin erwägen könnte. China und Russland haben beide kürzlich Antisatellitenwaffen getestet, was die Besorgnis über eine schnelle Eskalation in einem konventionellen Konflikt mit den Vereinigten Staaten verstärkt. Die Bemühungen aller drei Länder, Hyperschallraketen einzusetzen, beginnen zu greifen und verschärfen den Wettbewerb. Während Experten sowohl über die Ursachen als auch über die Folgen dieser Programme uneinig sind, markieren sie eindeutig den Beginn eines neuen Rüstungswettbewerbs.Satellitenbilder zeigen deutliche Merkmale des Silobaus in der Nähe von Yumen in Zentralchina. (Quelle Satellitenfoto: Maxar Technologies)

Die Nordkoreaner testen weiterhin nuklearfähige Kurz- und Mittelstreckenraketen, darunter Marsch-, Ballistik- und Gleitflugkörper, und es gibt Hinweise darauf, dass sie die Plutoniumproduktion wieder aufnehmen. Unterdessen gab es keine hochrangigen Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea. Indien und Pakistan bauen ihre nuklearen, Raketen- und anderen militärischen Fähigkeiten weiter aus, ohne die möglichen Brennpunkte zu verringern, die zu einem Atomkonflikt führen könnten.

Wie der Aufstand vom 6. Januar 2021 im US-Kapitol gezeigt hat, ist kein Land immun gegen Bedrohungen seiner Demokratie, und in einem Staat mit atomwaffentauglichem Material und Atomwaffen können beide Ziele für Terroristen und Fanatiker sein. Bemerkenswerterweise waren die Aufständischen nahe daran, Vizepräsident Mike Pence und den „Atomfußball“, der den Vizepräsidenten als Backup-System für Nuklearstartbefehle begleitet, zu erobern. Mehr als 10 Prozent derjenigen, die wegen Verbrechen während des Aufstands vom 6. Januar angeklagt waren, waren Veteranen oder aktive Soldaten. Das Pentagon hat eine umfassende Überprüfung des Extremismus im Militär durchgeführt und neue Definitionen extremistischer Aktivitäten angenommen, um diese Gefahr in Zukunft zu verringern. Die Ernsthaftigkeit des Problems ist klar.

Schließlich bereiten die Vereinigten Staaten eine Nuclear Posture Review vor, um die US-Strategie, -Politik und den Einsatz von Atomwaffen zu leiten, aber ihre Gesamtbotschaft scheint noch nicht entschieden zu sein. Wir hoffen, dass das Dokument bestätigt, dass die Vereinigten Staaten die Rolle von Atomwaffen in ihrer Abschreckungs- und Verteidigungspolitik verringern werden, was sich wiederum positiv auf die Atomwaffenhaltung anderer Länder auswirken kann, was unserer Meinung nach zu einer sichereren Welt führt. Wo wir nächstes Jahr die Uhr stellen, wird davon beeinflusst, was der Nuclear Posture Review letztendlich enthält. Berichte über eine Einmischung des Kongresses in den Prozess, die zur Entlassung von Personal führte, das die Überprüfung durchführte, deuten auf eine unerwünschte Politisierung hin, die das Ergebnis sehr wohl beeinflussen und eine rationalere Atomwaffenpolitik erschweren könnte.Die Szene vor dem US-Kapitol am 6. Januar 2021. (Tyler Merbler, CC-BY)

Klimawandel: Viele Worte, relativ wenig Taten

Die letztjährigen Klimaverhandlungen in Glasgow markierten einen wichtigen Meilenstein im Klima-Multilateralismus: eine entscheidende erste Runde des Vertragszyklus zur Verbesserung der nationalen Bemühungen. Die Länder standen unter Druck, ihre Zusagen zur Emissionsreduzierung im Vergleich zu ihren Zusagen vor sechs Jahren in Paris deutlich zu verstärken. Die Ergebnisse waren leider unzureichend. China und Indien beteuerten, von der Nutzung der Kohle abzurücken, allerdings nur schrittweise; Sie bekräftigten zum ersten Mal das Ziel, „Netto-Null“ zu erreichen, aber erst 2060 bzw. 2070. Es gab nur teilweise Fortschritte in Richtung definierter Bilanzierungsregeln, um die Entwicklung internationaler Märkte für Treibhausgasemissionen und -abbau zu ermöglichen. Die entwickelten Länder haben es erneut versäumt, vertragliche Verpflichtungen zur Bereitstellung der notwendigen finanziellen und technologischen Unterstützung einzuhalten.Die Produktion fossiler Brennstoffe reicht bei weitem nicht aus , um die globalen Pariser Ziele zu erreichen, die Erwärmung der Erdoberfläche auf „deutlich unter zwei Grad Celsius“ (3,6 Grad Fahrenheit) gegenüber der Temperatur um 1800 zu Beginn der industriellen Revolution zu begrenzen .

Erfreulicherweise haben mehrere Länder (sowie Finanzinstitute und Unternehmen) haben eine Verpflichtung angekündigt, langfristig Netto-Null-Kohlendioxidemissionen zu erreichen – das heißt bis 2050 oder so ungefähr. Diese Ankündigungen sind insofern bedeutsam, als das Erreichen von null Gesamt-CO2-Emissionen weltweit den Aufbau von Treibhausgasverschmutzung in der Atmosphäre stoppen würde, was absolut entscheidend ist, um eine weitere Erwärmung zu stoppen. Ernsthafte Anstrengungen, um diese scheinbar weit entfernten Ziele zu erreichen, erfordern kurzfristig konzertierte Maßnahmen, einschließlich einer Umlenkung der Investitionen weg von der Produktion und Nutzung fossiler Brennstoffe und hin zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz, einer massiven Modernisierung der bestehenden Infrastruktur und einer Verlagerung der Landnutzung und landwirtschaftliche Praktiken. Der wirkliche Test für die Bedeutung dieser Netto-Null-Versprechen wird sein, ob sie durch kurz- und mittelfristige Maßnahmen zur Emissionsreduzierung ergänzt werden.Globale energiebedingte Kohlendioxidemissionen, 1990-2021. Trotz eines Rückgangs im Jahr 2020 blieben die weltweiten energiebedingten Kohlendioxidemissionen bei 31,5 Gigatonnen, was dazu beitrug, dass Kohlendioxid im Jahr 2020 mit 412,5 ppm seine bisher höchste durchschnittliche Jahreskonzentration in der Atmosphäre erreichte – rund 50 Prozent höher als zu Beginn der industriellen Revolution . Im Jahr 2021 stiegen die Emissionen und erreichten fast ihren Höchststand von 2019. (Grafik mit freundlicher Genehmigung von IEA Global Energy Review 2021 )

Letztes Jahr haben wir optimistisch die Wahl eines US-Präsidenten zur Kenntnis genommen, der „den Klimawandel als tiefgreifende Bedrohung anerkennt und internationale Zusammenarbeit und wissenschaftsbasierte Politik unterstützt“, und wir haben einen dramatischen Tonwechsel gegenüber der vorherigen Präsidentschaftsregierung erlebt. In der Erkenntnis, dass „die Auswirkungen, die wir beim Klimawandel sehen, die Krise unserer Generation sind“, hat Biden in der Tat versucht, schnell voranzukommen , indem er wieder in die Vereinigten Staaten in das Pariser Abkommen eintrat und die aktualisierte Pariser Emissionszusage der Vereinigten Staaten ankündigte eine Reduzierung um 50 Prozent bis 2030. Er hat auch ein Zeichen gesetzt für die Verbindung von Klimaschutz und Umweltgerechtigkeit, sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext. Er hatverpflichtet, Klimainvestitionen in benachteiligten Gemeinden in den Vereinigten Staaten zu tätigen, und bei der UN-Generalversammlung versprach er, die Klimafinanzierung für Entwicklungsländer zu verdoppeln.

Der durch den politischen Prozess in den USA erzielbare Fortschritt ist jedoch sehr eingeschränkt und fragil, da jeder nachfolgende Präsident versuchen könnte, das Pendel nach hinten zu schwingen. Das große Infrastrukturpaket, das 2021 verabschiedet wurde, ist weniger ein „Klimagesetz“, als die Biden-Administration ursprünglich vorgeschlagen hatte, und das Schicksal der Klimaziele des „Build Back Better“-Gesetzes hängt in der Bilanz eines stark gespaltenen Kongresses. Es ist daher noch nicht klar, wie weit die Vereinigten Staaten im kommenden Jahr in Richtung ihrer angekündigten Emissionsreduktionszusage und ihres Finanzierungsversprechens kommen werden.

Seit über vier Jahrzehnten wird die Bedrohung des Klimawandels für „zukünftige Generationen“ mit Wehmut zur Kenntnis genommen. Da die Erwärmung die Temperaturen weiter in die Höhe getrieben hat – von einer beispiellosen extrem hohen Temperatur von 100 Grad Fahrenheit in der sibirischen Arktis bis zum rekordverdächtigen „Hitzedom“ im Jahr 2021 über Westkanada und den Vereinigten Staaten – sehen sich die jungen Menschen von heute zunehmend als die zukünftige Opfer. Sie sind Zeugen menschlicher und ökologischer Tragödien, die zum Beispiel durch Dürren in Ostafrika und den Vereinigten Staaten , Überschwemmungen in China und Europa und weltweit wütende Waldbrände als Vorboten verursacht werden mit noch schlimmeren Folgen, wenn sich der Klimawandel zu ihren Lebzeiten beschleunigt.

Die Erfahrung einer sich vertiefenden Krise hat in diesem Jahr Proteste und andere Besorgnisäußerungen der Zivilgesellschaft angeregt. Dies geschah bei großen politischen Veranstaltungen (wie dem G7-Gipfel ), bei Jugendklimabewegungen (wie den von Studenten geführten Fridays for Future – Protesten auf der ganzen Welt), bei der Klimawoche im September in New York und bei der COP26 in Glasgow, und an einzelnen Standorten der geplanten neuen Infrastruktur für fossile Brennstoffe (wie Linie 3 in den Vereinigten Staaten, die Trans Mountain Pipeline in Kanada und die EACOP-Pipeline in Uganda und Tansania). Diese Maßnahmen lenken die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Klimawandel und erhöhen seine politische Bedeutung, aber ob sie Politik, Investitionen und Verhaltensweisen verändern werden, bleibt eine der wichtigsten Fragen, denen sich die globale Gesellschaft gegenübersieht.Greta Thunbergs „Schulstreik für das Klima“, der im August 2018 vor dem schwedischen Parlament begann, hat eine weltweite Bewegung junger Klimaaktivisten ins Leben gerufen. (Anders Hellberg über Wikimedia Commons)

Die aufkeimende biologische Bedrohung der Zivilisation

Jahrelang haben die Vereinigten Staaten und viele andere Länder zu wenig in die Abwehr natürlicher, zufälliger und vorsätzlicher biologischer Bedrohungen investiert. Sie unterschätzten auch die Auswirkungen, die eine biologische Bedrohung auf die ganze Welt haben könnte. COVID-19 offenbarte Schwachstellen in jedem Land und die kollektive Fähigkeit der Welt, sich auf den Ausbruch von Infektionskrankheiten vorzubereiten, darauf zu reagieren und sich davon zu erholen.

Die COVID-19-Pandemie hat zu Recht die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen, angesichts ihrer nachgewiesenen Fähigkeit, Millionen Menschen krank zu machen und zu töten, nationale Volkswirtschaften und globale Lieferketten zu schwächen und Regierungen und Gesellschaften zu destabilisieren. Und doch ist das, was die Welt während dieser Pandemie erlebt hat, bei weitem nicht ein Worst-Case-Szenario.

Zur Bewältigung der aktuellen Krise konzentriert die Welt fast alle ihre Bemühungen auf COVID-19, unter Ausschluss anderer biologischer Bedrohungen. Der Umfang potenzieller biologischer Bedrohungen ist weitreichend. Die Verhinderung und Minderung zukünftiger biologischer Ereignisse erfordert eine breitere Betrachtungsweise biologischer Bedrohungen. Beispielsweise haben langsame Impfraten Virusmutationen ermöglicht und die Bedrohung durch COVID-19 aufrechterhalten. In ähnlicher Weise könnte das Versäumnis, Antibiotikaresistenzen anzugehen, innerhalb eines Jahrzehnts eine weltweite Pandemie auslösen, an der antimikrobiell resistente Organismen beteiligt sind. Die Erforschung neuartiger Krankheiten hat High-Containment-Labors auf der ganzen Welt vermehrt. Einige dieser Labore setzen unbeabsichtigt Krankheitserreger in die Umwelt frei. Einige Regelungen zur Überwachung und Regulierung dieser Laboratorien werden von ihren Forschern als übermäßig belastend und restriktiv empfunden.

In diesem Jahr erklärte das US-Außenministerium, dass Russland und Nordkorea über aktive Biowaffenprogramme verfügen, und äußerte sich besorgt über biologische Forschungsprogramme mit doppeltem Verwendungszweck in China und im Iran. Terroristische Organisationen wie Al Qaida und ISIS und einige kriminelle Organisationen bekennen sich weiterhin zu ihrer Entschlossenheit, biologische Waffen zu bauen, zu erwerben und einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Die weltweit unzureichende Reaktion auf COVID-19 unterstreicht nur, dass ein Angriff mit einer Waffe, die biologische Wirkstoffe enthält, um bestehenden medizinischen Gegenmaßnahmen zu widerstehen, Angreifern einige der taktischen, operativen, strategischen und wirtschaftlichen Vorteile verschaffen könnte, die sie suchen. Das US-Verteidigungsministerium ist jetzt besorgt genug über diese Aussicht, um eine Überprüfung der biologischen Haltung durchzuführen.Chemische, biologische, radiologische und nukleare Verteidigungsspezialisten des US Marine Corps üben die Reaktion auf Szenarien mit Massenvernichtungswaffen. (US Marine Corps über Wikimedia Commons)

Die Welt lebt heute in einem Zeitalter der biologischen Innovation. Viele Länder und Unternehmen tätigen enorme Investitionen in Biowissenschaften, Biotechnologie und Kombinationswissenschaften und -technologien (in denen sich die Biologie mit anderen Bereichen verbindet) und erkennen, dass sie immense Möglichkeiten haben, Bioökonomien aufzubauen und auszubauen. Innovative biologische Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen erhöhen und verringern gleichzeitig das biologische Risiko. Das Feld bewegt sich schnell.

CRISPR-Cas9, das revolutionäre Gentechnik-Tool, das Wissenschaftler in den Vereinigten Staaten und Schweden 2012 entdeckten, ist heute billig und allgegenwärtig und treibt Investitionen in Gentests und adulte Stammzellentechnologien an. Länder und nichtstaatliche Akteure suchen nach Möglichkeiten, Supersoldaten zu schaffen, Medizin zu personalisieren, die menschliche Leistungsfähigkeit zu steigern, die menschliche Gentherapie zu verbessern und Biologie zu synthetisieren. Innovationen wie die synthetische Biologie haben neue Entdeckungsgebiete geschaffen und die derzeitigen Maßnahmen für öffentliche Gesundheit, Sicherheit und Gefahrenabwehr übertroffen.

Die Welt versäumt es, die Vielschichtigkeit der biologischen Bedrohung zu erkennen. Fortschritte in der biologischen Wissenschaft und Technologie können uns sowohl schaden als auch helfen. Führungskräfte müssen erkennen, dass COVID-19 nicht die letzte biologische Bedrohung ist, der wir uns in unserem Leben – oder vielleicht sogar in diesem Jahr – stellen müssen.

Disruptive Technologie im Zeitalter der Desinformation

Die neue US-Regierung hat viel getan, um die Rolle von Wissenschaftlern bei der Information der öffentlichen Ordnung wiederherzustellen, und noch mehr, um absichtliche Verwirrung und Chaos, die vom Weißen Haus ausgehen, zu minimieren. Nachdenkliche Überlegungen – im Januar 2021 nur ein Versprechen – scheinen heute häufiger verwirklicht zu werden. Auf der anderen Seite scheint die außerhalb der Exekutive geschürte Desinformation – auch von einigen Mitgliedern des Kongresses und vielen Staatsführern – auf alarmierende und gefährliche Weise Fuß gefasst zu haben.

Große Teile des Kongresses und der Öffentlichkeit bestreiten weiterhin, dass Joe Biden die Präsidentschaftswahlen rechtmäßig gewonnen hat, und ihre Ansichten zu diesen Angelegenheiten scheinen sich eher zu verhärten als zu mäßigen. Ähnliche Trends in Bezug auf Desinformation im Zusammenhang mit COVID sind weltweit zu beobachten und beeinträchtigen die Fähigkeit der Gesundheitsbehörden und der medizinischen Wissenschaft, höhere Impfraten zu erreichen. Das Tragen von Masken und soziale Distanzierung werden in ähnlicher Weise durch Desinformation entmutigt. Während wir jetzt mehr über die Rolle von Social-Media-Kampagnen bei der Ausnutzung von Schwachstellen in der menschlichen Psychologie und Kognition wissen, um Desinformation und gesellschaftliche Uneinigkeit zu verbreiten, hat sich das Verhalten von Social-Media-Unternehmen kaum verändert.Eine Kundgebung gegen das Impfmandat in Österreich. (Ivan Radic/ Flickr , CC-BY)

Bei Cyberkonflikten sind Cyberangreifer immer kühner geworden. Der SolarWinds-Hack, ein Angriff auf Microsoft Exchange, von dem Millionen auf der ganzen Welt betroffen waren, und ein Ransomware-Angriff auf Colonial Pipeline (der nur mit der Zahlung von 4,4 Millionen US-Dollar behoben werden konnte, um das System wieder zum Laufen zu bringen) zeigen alle die weitreichenden Auswirkungen von Cyber -Schwachstellen.

Zu den guten Nachrichten im Cyberbereich gehören eine Exekutivverordnung von Biden und andere Initiativen der Bundesregierung zur Cybersicherheit, die offenbar eine erhebliche Kraft und Dynamik hinter sich haben und weiter gegangen sind als frühere Verordnungen und Initiativen. Das Expertenteam für Cybersicherheit, das die neue Regierung zusammengestellt hat, hat das Ohr des Präsidenten. Darüber hinaus, allen Widrigkeiten zum Trotz, sowohl die UN Open-Ended Working Group als auch die Group of Government Expertshaben einen groben Konsens über Cyber-Verhaltensnormen erreicht. (Die erste Gruppe umfasst Vertreter aus den meisten Nationen der Welt; die letztere umfasst die größten Player im Cyberspace.) Es bleibt abzuwarten, ob diese Normen tatsächlich das Verhalten nationaler Akteure im Cyberspace beeinflussen, aber es ist besser, diese Normen zu berücksichtigen Ort (oder im Prozess der Bildung und Vereinbarung), als sie überhaupt nicht zu haben.

Es scheint auch, dass der chinesische Einsatz von Überwachungstechnologie in Xinjiang im letzten Jahr neue Höhen erreicht hat. Künstliche Intelligenz und Gesichtserkennungssysteme, die Gefühlszustände aufdecken sollen, wurden an Uiguren in Xinjiang getestet. Im letzten Jahr wurde auch bekannt, dass China versucht , Standards für die Verwendung von Gesichtserkennung zu entwickeln , die für die Unterscheidung von Personen nach ethnischen Gruppen optimiert werden können. Der potenziell weit verbreitete Einsatz dieser Technologien stellt eine deutliche Bedrohung für die Menschenrechte auf der ganzen Welt dar und damit für die Zivilisation, wie wir sie kennen und praktizieren.

Schließlich haben die Spannungen über militärische Weltraumaktivitäten in den letzten Jahren zugenommen. Zum Beispiel führte Russland im November einen Anti-Satelliten-Raketentest durch, zerstörte einen seiner eigenen Satelliten und erzeugte eine Trümmerwolke, die gefährlich nahe an der Internationalen Raumstation kreiste. Russland hat auch „ein Objekt in die Umlaufbahn injiziert“, das sich anschließend einem anderen russischen Satelliten, der sich bereits im Orbit befindet, in einer Weise genähert hat, die mit seiner Verwendung als Antisatellitenwaffe vereinbar ist . Eine ähnliche Aktivität wurde verwendet, um einen Satelliten der US-Regierung zu verfolgen . Presseberichte deuten darauf hin, dass das US Space Command kurz davor steht, eine neue Antisatellitenwaffe vorzustellen . Auf der anderen Seite sollen US-Beamte des Außen- und des Verteidigungsministeriums Sprache für den Entwurf verfasst habeneine verbindliche UN-Resolution über verantwortungsvolles Verhalten im Weltraum. Falls angenommen, könnte eine solche Sprache die Wahrscheinlichkeit von Zwischenfällen im Weltraum verringern.

Die Europäische Weltraumorganisation schätzt, dass die Erde derzeit von mehr als 300 Millionen Objekten aus Weltraumschrott mit einer Größe von 1 Millimeter bis 1 Zentimeter umkreist wird. Langzeitsimulationen gehen davon aus, dass die Anzahl kleiner Objekte bei der aktuellen Rate von Neufahrzeugstarts und -kollisionen exponentiell ansteigen wird. (Videostill aus dem ESA 2021 Space Debris Report )

Praktische Schritte, um die Welt von der Katastrophe weg und hin zu einer sichereren Welt zu führen

Letztes Jahr haben wir uns auf das Ende der COVID-19-Pandemie gefreut – aber dieses Ende ist noch nicht in Sicht. Führer in den reichsten und fortschrittlichsten Ländern haben nicht mit der Geschwindigkeit und dem Fokus gehandelt, die notwendig sind, um die schlimmsten Bedrohungen für die Zukunft der Menschheit zu bewältigen.

Unsere Entscheidung, die Weltuntergangsuhr auf 100 Sekunden vor Mitternacht zu belassen, ist eine klare Warnung an die Welt: Wir müssen uns von der Türschwelle des Untergangs zurückziehen. Sofortige, praktische Schritte zum Schutz der Menschheit vor den großen globalen Bedrohungen, die wir skizziert haben, sind erforderlich:

Der russische und der US-Präsident sollten bis Ende 2022 ehrgeizigere und umfassendere Beschränkungen für Atomwaffen und Trägersysteme festlegen. Beide sollten sich darauf einigen, die Abhängigkeit von Atomwaffen zu verringern, indem sie ihre Rollen, Missionen und Plattformen einschränken und die Budgets entsprechend kürzen.

Die Vereinigten Staaten und andere Länder sollten ihre Dekarbonisierung beschleunigen und ihre Politik an Verpflichtungen anpassen. China sollte mit gutem Beispiel vorangehen, indem es im Rahmen der Belt and Road-Initiative nachhaltige Entwicklungspfade verfolgt – keine fossilen Brennstoffe intensiven Projekte.

US- und andere Führungspersönlichkeiten sollten über die Weltgesundheitsorganisation und andere internationale Institutionen zusammenarbeiten, um biologische Risiken aller Art durch eine bessere Überwachung von Tier-Mensch-Interaktionen, Verbesserungen bei der internationalen Krankheitsüberwachung und -berichterstattung, eine erhöhte Produktion und Verteilung von medizinischem Material und eine Erweiterung des Krankenhauses zu reduzieren Kapazität.

Die Vereinigten Staaten sollten Verbündete und Rivalen davon überzeugen, dass der Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen ein Schritt in Richtung Sicherheit und Stabilität ist, und dann gemeinsam mit Russland (und China) eine solche Politik verkünden.

Präsident Biden sollte die alleinige Befugnis des US-Präsidenten zum Abschuss von Atomwaffen beseitigen und daran arbeiten, andere Länder mit Atomwaffen davon zu überzeugen, ähnliche Barrieren zu errichten.

Russland sollte dem NATO-Russland-Rat wieder beitreten und bei Maßnahmen zur Risikominderung und Eskalationsvermeidung zusammenarbeiten.

Nordkorea sollte sein Moratorium für Atomtests und Langstreckenraketentests kodifizieren und anderen Ländern dabei helfen, ein Moratorium für die Produktion von angereichertem Uran und Plutonium zu verifizieren.

Der Iran und die Vereinigten Staaten sollten gemeinsam zur vollständigen Einhaltung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans zurückkehren und neue, umfassendere Gespräche über die Sicherheit im Nahen Osten und Raketenbeschränkungen einleiten.

Private und öffentliche Investoren sollten Gelder weg von Projekten für fossile Brennstoffe hin zu klimafreundlichen Investitionen umlenken.

Die wohlhabenderen Länder der Welt sollten den Entwicklungsländern mehr finanzielle Unterstützung und technologische Zusammenarbeit anbieten, um starke Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. COVID-Recovery-Investitionen sollten Klimaschutz- und Anpassungsziele in allen Wirtschaftssektoren fördern und das gesamte Spektrum potenzieller Treibhausgasminderungen ansprechen, einschließlich Kapitalinvestitionen in Stadtentwicklung, Landwirtschaft, Verkehr, Schwerindustrie, Gebäude und Geräte sowie elektrische Energie.

Nationale Führer und internationale Organisationen sollten effektivere Regelungen für die Überwachung biologischer Forschungs- und Entwicklungsbemühungen entwickeln.

Regierungen, Technologieunternehmen, akademische Experten und Medienorganisationen sollten zusammenarbeiten, um praktische und ethische Wege zur Bekämpfung von internetgestützter Fehlinformation und Desinformation zu identifizieren und umzusetzen.

Bei jeder vernünftigen Gelegenheit sollten die Bürger aller Länder ihre lokalen, regionalen und nationalen politischen Beamten und Geschäfts- und Religionsführer zur Rechenschaft ziehen, indem sie fragen: „Was tun Sie, um den Klimawandel anzugehen?“

Ohne schnelles und gezieltes Handeln sind wirklich katastrophale Ereignisse – Ereignisse, die die Zivilisation, wie wir sie kennen, beenden könnten – wahrscheinlicher. Wenn die Uhr auf 100 Sekunden vor Mitternacht steht, sind wir alle bedroht. Der Moment ist sowohl gefährlich als auch unhaltbar, und die Zeit zum Handeln ist jetzt.

Über das Bulletin der Atomwissenschaftler

Im Kern ist das Bulletin of the Atomic Scientists eine Medienorganisation, die eine frei zugängliche Website und ein zweimonatliches Magazin herausgibt. Aber wir sind viel mehr. Die Website des Bulletins, die legendäre Weltuntergangsuhr und regelmäßige Veranstaltungen statten die Öffentlichkeit, politische Entscheidungsträger und Wissenschaftler mit den Informationen aus, die erforderlich sind, um die vom Menschen verursachten Bedrohungen unserer Existenz zu verringern. Das Bulletin konzentriert sich auf drei Hauptbereiche: nukleares Risiko, Klimawandel und disruptive Technologien. Was diese Themen verbindet, ist der treibende Glaube, dass wir sie kontrollieren können, weil Menschen sie geschaffen haben. Das Bulletin ist eine unabhängige, gemeinnützige 501(c)(3)-Organisation. Wir versammeln die informiertesten und einflussreichsten Stimmen, die menschengemachte Bedrohungen verfolgen, und bringen ihr innovatives Denken einem globalen Publikum näher. Wir wenden intellektuelle Strenge auf das Gespräch an und schrecken nicht vor alarmierenden Wahrheiten zurück.

Das Bulletin hat viele Zielgruppen: die allgemeine Öffentlichkeit, die letztendlich von wissenschaftlichen Durchbrüchen profitieren oder darunter leiden wird; politische Entscheidungsträger, deren Pflicht es ist, diese Durchbrüche für das Gute zu nutzen; und die Wissenschaftler selbst, die diese technologischen Fortschritte hervorbringen und damit eine besondere Verantwortung tragen. Unsere Community ist international, wobei die Hälfte unserer Website-Besucher von außerhalb der Vereinigten Staaten kommt. Es ist auch jung. Die Hälfte ist unter 35 Jahre alt.

Erfahren Sie mehr unter thebulletin.org/about-us .

