Professor Clooney für extreme Konflikte

Peter Coleman ist Direktor, Morton Deutsch Internationales Zentrum für Zusammenarbeit und Konfliktlösung; Professor für Psychologie und Pädagogik.

Peter Coleman, Co-Executive ist Director des Advanced Consortium on Cooperation, Conflict and Complexity (AC4). Er erstellte

vier kurze und ansprechende Videos über hartnäckige Konflikte für AC4. Das ist ein interdisziplinäres Forschungskonsortium unter der Leitung von Coleman, das am Earth Institute der Columbia University angesiedelt ist. Wenn man Colemans angenehme und dynamische Leistung vor der Kamera sieht, könnten man denken, dass er eher ein Schauspieler als ein Akademiker ist.

Vom Schauspieler zum Professor und retour

Coleman begann seine professionelle Karriere in den 1980er Jahren als professioneller Schauspieler in New York, wo er für Fernsehen, Theater und Film arbeitete. Obwohl er (bis vor kurzem) das Rampenlicht verließ, um als psychologischer Berater für gewalttätige innerstädtische Jugendliche im Regent Hospital zu arbeiten, folgte die Offstage-Version der „Peter Coleman Story“ ihrem eigenen spannenden Bogen. Zwei Jahre später wurde Coleman Marketingdirektor des Krankenhauses und durch diese Zugehörigkeit Vorsitzender der Task Force on Youth Violence des Yorkville Civic Council. Damals und dort fand Coleman seine wahre Berufung als Experte für Konfliktlösung, auch wenn er sagt, dass „ich zu diesem Zeitpunkt nicht ausgebildet war. Ich habe nur aus dem Bauch heraus gearbeitet.“

Schließlich machte Coleman eine Ausbildung zum Mediator für das Strafgerichtssystem des Staates New York, und das wurde zum Sprungbrett für eine Promotion in Sozial- und Organisationspsychologie am Teachers College der Columbia University. Heute arbeitet er zusätzlich zu seinen Aufgaben bei AC4 als Direktor sowohl des Morton Deutsch International Centre for Cooperation and Conflict Resolution (MD-ICCCR) als auch des Institute for Psychological Science and Practice (IPSP) am Teachers College, wo er tätig ist auch Professor für Psychologie und Pädagogik. Er unterrichtet Kurse in

Konfliktlösung,

Sozialpsychologie und

sozialwissenschaftlicher Forschung und

ist Mitglied der Fakultät des Earth Institute.

Coleman ist ein Experte für hartnäckige Konflikte, die seiner Meinung nach fünf Prozent der schwierigsten Konflikte der Welt beschreiben. So selten diese Konflikte auch sind, sie untergraben die Sicherheit und das Wohlergehen von Gesellschaften überall. Über zehn Jahre lang war Coleman der leitende Ermittler zum Thema

ein von der McDonnell Foundation finanziertes Projekt, das die Prinzipien und Methoden der Theorie dynamischer Systeme anwendete, um zu verstehen, was Coleman „das Fünf-Prozent-Problem“ nennt. Das Projekt wurde von einem interdisziplinären Forschungsteam durchgeführt, zu dem neben

Coleman auch

Andrzej Nowak und

Robin gehören Vallacher,

zwei Sozialpsychologen mit Fachkenntnissen in der Anwendung dynamischer Systeme auf kognitive, zwischenmenschliche, Gruppen- und soziale Phänomene;

Larry Liebovitch, ein Physiker mit Fachkenntnissen in formaler Beschreibung und Modellierung von Systemdynamiken; und

Andrea Bartoli, eine Sozialanthropologin und spezialisierte Praktikerin in der internationalen Konflikt- und Völkermordprävention.

Coleman trat 2009 offiziell dem Earth Institute bei, obwohl seine Zusammenarbeit bereits in vollem Gange war.

„Das Earth Institute versucht, signifikante Veränderungen in einigen sehr schlimmen und komplexen sozialen Systemen zu bewirken, und viele von ihnen befinden sich tatsächlich mitten in Konfliktzonen.“

Coleman sieht seine Zugehörigkeit zum Earth Institute als eine Möglichkeit,

„unsere Arbeit von Problemen auf Lösungen neu auszurichten“ und „Bemühungen im Zusammenhang mit nachhaltigem Frieden zu bündeln“.

Coleman hat einen Ph.D. und M. Phil. in Sozial- und Organisationspsychologie vom Teachers College, Columbia University, und einen BA in Kommunikation von der University of Iowa. Coleman ist Mitglied des International Center for Complexity and Conflict (ICCC) an der Warschauer Schule für Sozialpsychologie in Warschau, Polen. 2003 wurde er der erste Empfänger des Early Career Award der American Psychological Association (APA), Division 48: Society for the Study of Peace, Conflict, and Violence, und 2015 wurde er von der APA mit dem Morton Deutsch Conflict Resolution Award ausgezeichnet und ein Marie-Curie-Stipendium der EU.

Coleman ist auch Herausgeber des preisgekrönten Handbuchs zur Konfliktlösung: Theorie und Praxis (2000, 2006, 2014)

Zu seinen weiteren Büchern gehören

The Five Percent: Finding Solutions to Seemingly Impossible Conflicts (2011) ;

Conflict, Justice, and Interdependence: The Legacy of Morton Deutsch (2011) ,

Psychological Components of Sustainable Peace (2012) und

Attracted to Conflict: Dynamic Foundations of Destructive Social Relations (2013) .

Sein jüngstes Buch Making Conflict Work: Navigating Disagreement Up and Down Your Organization (2014), gewann 2016 den Outstanding Book Award der International Association of Conflict Management.

Jedes dieser Bücher stellt den Höhepunkt seiner Forschung im Intractable Conflict Lab der Columbia University dar, einer Forschungseinrichtung, die für die Untersuchung der Konfliktdynamik in Fällen stark polarisierender Themen und asymmetrischer Machtverhältnisse konzipiert wurde.

Coleman hat außerdem über 100 Artikel und Kapitel verfasst, ist

Mitglied des Academic Advisory Council der United Nation Mediation Support Unit,

Gründungsmitglied der Gbowee Peace Foundation USA und

und ein vom Staat New York zertifizierter Mediator und erfahrener Berater. Er

gründete auch den MD-ICCCR Science-Practice Blog,

das monatliche WKCR (89,9 FM) Radioprogramm Peace and Conflict at Columbia: Conversations at the Leading Edge und ist

Conversations at the Leading Edge und ist ein regelmäßiger Blogger bei Huffington Post und Psychology Today .

Dr. Colemans Arbeit wurde auch in Medien wie

Harvard Business Review,

Forbes,

This American Life,

Time Magazine,

Fox Business,

CBS,

Fast Company und

Chicago Public Radio

vorgestellt.