Morgen Demonstration für den Frieden

Sonntag 13. März ab 16h

Start in Wien am Platz der Menschenrechte,

(Mariahilferstraße unten vor Museumsquartier)

Mein Freund Max Deml schreibt heute: „der Krieg in der Ukraine hat in den letzten Wochen schon tausenden Menschen das Leben gekostet, Millionen in die Flucht getrieben. Die österreichische Friedensbewegung ruft am Sonntag zu einer von Friedenszeichen getragenen Demonstration in Wien auf

Wladimir GasPutin lässt sich wohl nicht mit einer weiteren Demo beeindrucken, ……. aber es ist zumindest ein öffentliches Zeichen der Unterstützung und Ermutigung

für die Menschen in der Ukraine

für die Menschen in Russland, die sich öffentlich und laut oder privat und leise gegen diesen Krieg aussprechen

für die in Wien lebenden Menschen aus der Ukraine und für alle hier, die durch Beziehungen unmittelbar persönlich betroffen sind

1889 ist der Roman „Die Waffen nieder!“ der Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner erschienen,

Reinhard Mey hat dem Thema auch ein Lied gewidmet:



Die Demonstration für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine beginnt am Sonntag, den 13. März um 16:00

Wo? Treffpunkt: Platz der Menschenrechte (Mariahilferstraße unten vor Museumsquartier), anschließend gemeinsam zum Ballhausplatz

Link: https://www.waffen-nieder.at/

